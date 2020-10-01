В ожидании доступной растаможки владельцы "евроблях" которые "загоняли их на себя", массово получают штрафы по 170 000 грн.

Превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток, а так же потеря этих автомобилей, предусматривает штраф 170 000 грн. или их конфискацию (ч.6 ст.481 и ч.6 ст.470 Таможенного кодекса). Протоколы о нарушении таможенных правил выписывают таможенники, решение принимают суды.

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Существует ошибочное мнение о наличии "Меморандума", который якобы запрещает штрафовать за превышение сроков временного ввоза автомобилей, до принятия закона о доступной растаможке. Однако, такого "Меморандума" не существует, и принятие закона не ко времени. Еще одно заблуждение – продление сроков пребывания в Украине на период карантина.

Первыми получают протоколы граждане, которые после смягчения карантина пересекают таможенную границу Украины. Тем, кто границу не пересекает, такие протоколы пока не выписывают.

Суды также встали на сторону государства. Массово применяют штрафы по 170 000 грн. или конфискуют такие автомобили в доход государства.

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Например, наложены штрафы по 170 000 грн. решениями от 22.09.2020 по делу №308/4063/20, от 18.09.2020 по делу №308/7876/20, от 11.09.2020 по делу № 953/11695/20, от 08.09.2020 по делу №431/774/20, от 02.09.2020 №461/1786/20 и многих других. Эти решения являются общедоступными и те, кто убежден в наличии "Меморандума", могут их лично посмотреть.

В частности, в деле №461/1786/20 гражданин получил в первой инстанции штраф 170 тыс. грн. Адвокат подал апелляционную жалобу и просил хотя бы заменить вид ответственность на конфискацию автомобиля. Апелляционный суд отказал в удовлетворении просьбы и оставил штраф в силе.

Таким образом, некоторые владельцы "евроблях" сегодня оказались в "ловушке". Они не могут вывезти авто, поскольку его сразу конфискуют и вручают протокол с уведомлением о дате заседания.

Вполне вероятно, что во избежание штрафов владельцы "евроблях", которые "загнали их на себя" будут подавать в угон.