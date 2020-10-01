В очікуванні доступного розмитнення власники "євроблях", які "заганяли їх на себе", масово отримують штрафи по 170 000 грн.

Перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на 30 діб, а так само втрата цих автомобілів, передбачає штраф 170 000 грн. або їх конфіскацію (ч.6 ст.481 та ч.6 ст.470 Митного кодексу). Протоколи про порушення митних правил виписують митники, рішення приймають суди.

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Побутує хибна думка про наявність "Меморандуму", який нібито забороняє штрафувати за перевищення строків тимчасового ввезення автомобілів, до прийняття закону про доступне розмитнення. Однак, такого "Меморандуму" не існує, і прийняття закону не на часі. Ще одна хибна думка – продовження строків перебування в Україні на період карантину.

Першими отримують протоколи громадяни, які після пом’якшення карантину перетинають митний кордон України. Тим, хто кордон не перетинає, такі протоколи поки не виписують.

Суди також стали на бік держави. Масово застосовують штрафи по 170 000 грн. або конфісковують такі автомобілі в дохід держави.

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Для прикладу, накладено штрафи по 170 000 грн. рішеннями від 22.09.2020 у справі №308/4063/20, від 18.09.2020 у справі №308/7876/20, від 11.09.2020 у справі № 953/11695/20, від 08.09.2020 у справі №431/774/20, від 02.09.2020 №461/1786/20 та багатьох інших. Ці рішення є загальнодоступними і ті, хто переконаний у наявності "Меморандуму", можуть їх особисто переглянути.

Зокрема у справі №461/1786/20 громадянин отримав у першій інстанції штраф 170 тис. грн. Адвокат подав апеляційну скаргу та просив хоча б замінити вид відповідальність на конфіскацію автомобіля. Апеляційний суд відмовив у задоволенні прохання та залишив штраф у силі.

Таким чином, деякі власники "євроблях" на сьогодні опинились у "пастці". Вони не можуть вивезти авто, оскільки його одразу конфісковують та вручають протокол з повідомленням про дату засідання.

Цілком ймовірно, що з метою уникнення штрафів власники "євроблях", які "загнали їх на себе" будуть подавати в угон.