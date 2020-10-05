В Верховной Раде предлагают сделать льготное растаможивание авто для многодетных семей, лиц с инвалидностью, участников боевых действий и для лиц, которые ввезли автомобиль в режиме временного ввоза в 01.09.2020.

Законопроект №4172 от 30.09.2020, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, имеет за цель освобождение от акциза и НДС импорт автомобилей для льготных категорий граждан и легализацию "евроблях", которые были ввезены на территорию Украины до 1 сентября 2020 года.

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Законопроект предусматривает льготные условия растаможки для автомобилей с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины до 1 сентября 2020 года в таможенных режимах временного ввоза и транзита и не были оформлены для свободного обращения. При растаможке таких авто не будет уплачиваться акциз, НДС и другие налоги.

Предусмотренное соответствующим пунктом освобождение от налогообложения не применяется при ввозе на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств личного пользования, если они:

изготовлены до 1 января 1992 года;

имеют стоимость более 100 размеров минимальной заработной платы установленной законом на 1 января 2020 года;

если лица воспользовались освобождением от уплаты акцизного налога в соответствии с этим пунктом в течение 5 лет.

Если закон будет принят и он вступит с силу, то стоимость автомобилей для льготных категорий граждан (лиц с инвалидностью, УБД и многодетных семей) будет почти такой как в европейских странах. Кроме того владельцы "евробялях" смогут их легализовать без значительных финансовых затрат.

Напомним, что сейчас растаможка подержанного авто в некоторых случаях составляет 250-650% от его таможенной стоимости.