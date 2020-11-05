У Мінфіні заявили що лібералізація податків при розмитнені авто є недоцільною, оскількі країні потрібні кошти аби розрахуватись з державним боргом.

Позицію Мінфіну в питанні лібералізації податкового навантаження при митному оформленні транспортних засобів чиновники вважають послідовною.

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“Позиція Міністерства фінансів України в питанні лібералізації податкового навантаження при митному оформленні транспортних засобів є послідовною. Ми опрацювали всі подані на розгляд Верховної Ради законопроекти, до кожного з них підготували висновки та розрахунки і направили ці матеріали профільним комітетам Парламенту.

Як правило, кожний із законопроектів мав дуже суттєвий вплив на надходження до державного бюджету України, який вимірювався мільярдами гривень щороку. Наприклад, законопроект реєстр. № 3704-1 від 03.07.2020 оцінювався зменшенням надходжень до державного бюджету від акцизного податку та ввізного мита в сумі близько 6,6 млрд грн в розрахунку на рік, законопроект реєстр. № 2342 від 29.10.2019 – зменшенням надходжень близько 4 млрд. грн щороку.

На 2020-2021 роки припадають пікові виплати за державним боргом. Додаткове нарощування запозичень для фінансування втрачених доходів через зниження ставок податків на легкові автомобілі, яким скористається незначна частка населення, є соціально несправедливим. Це також неможливо з огляду на те, що дефіцит бюджету сектору загальнодержавного управління вже суттєво підвищено.

Компенсувати нижчі доходи від акцизу скороченням видатків також не є можливим з огляду на необхідність вчасного фінансування інших поточних видатків, які передусім стосуються соціальних виплат. Також необхідно фінансувати вчасно і в повному обсязі видатки і на оборону.”

Нагадаємо, що зараз розмитнення вживаного автомобіля іноді сягає 250-650% від його вартості. І судячи з відповіді Мінфіну таке положення цілком влаштовує чиновників і навряд чи зміниться найближчим часом.