Цього разу вони об’єднались з організацією SafeФОП, яка також виступає за зменшення податків та лібералізацію податкового законодавства.

Сьогодні вранці “євробляхери” знову зібрались на акцію протесту біля стін Верховної Ради. Вони вимагають прийняти законопроекти, які відмінять акцизний податок на автомобілі, що зробить розмитнення значно дешевшим.

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Одна з головних вимог – прийняття законопроекту 3704, який вже зареєстрований в Верховній Раді. Він передбачає відміну акцизу на вживані авто, спеціальні умови розмитнення для пільгових категорій громадян, а також можливість ввезення автомобілів, що мають історичну цінність.