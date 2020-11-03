На этот раз они объединились с организацией SafeФОП, которая тоже выступает за уменьшение налогов и либерализацию налогового законодательства.

Сегодня утром "евробляхеры" снова собрались на акцию протеста у стен Верховной Рады. Они требуют принять законопроекты, которые отменят акцизный налог на автомобили, что сделает растаможку значительно дешевле.

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Одно из главных требований – принятие законопроекта 3704, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Он предусматривает отмену акциза на подержанные авто, специальные условия растаможки для льготных категорий граждан, а также возможность ввоза автомобилей, имеющих историческую ценность.