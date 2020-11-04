Деякі українські дороги можуть передати в концесію. Чи стануть вони платними – розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Концесія – форма співробітництва приватних компаній та держави, за якої дороги передають на баланс приватним інвесторам, які зобов’язуються забезпечувати нормальний робочий стан дороги. А через тривалий проміжок часу, 20-25 років, дороги повертаються у державну власність.

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“Концесія доріг буває двох типів. Перша, класична осучаснена – це коли справляється плата за проїзд дорогою (а у нас немає відповідного законодавства, щоб дороги платними були). В такому випадку інвестор отримував би прибутки з цієї плати й була б визначена мінімальна сума доходів, гарантована державою. Якщо зібрана сума не дотягує до цього мінімуму, різницю інвестору компенсує держава.

В нашому випадку концесія доріг – це такий специфічний довгостроковий кредит на гарних умовах, і навіть більше, ніж кредит. Компанія, яка залучає фінансування, сама будує, оперує ним, керує, експлуатує і через 15-20 років повертає до держави. А протягом цього періоду в рамках концесійної угоди отримує платежі, обумовлені нею. Це дає можливість ще більше доріг будувати. Бо не треба вкладати всі гроші одночасно, як це буває при фінансуванні з держбюджету, а можна цей ресурс у часі розтягнути і навіть використовувати для інших інфраструктурних об’єктів.

Наші очікування – це будуть в першу чергу міжнародні інвестори, бо їм доступні, відверто кажучи, більш дешеві ресурси, вони зможуть їх залучити і запропонувати кращі умови. Але якщо знайдуться українські компанії, в тому числі залучені у “Великому будівництві” – будемо тільки раді, якщо захочуть спробувати себе в такій справі”, - пояснює Владислав Криклій.

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На думку міністра інфраструктури, ефект концесій буде відчутний і за 25-30 років після ремонту – приватний інвестор відповідатиме за утримання своїх ділянок доріг. За його словами є чимало бажаючих вкладати гроші в українські дороги.

“Минулого четверга ми спільно з Укравтодором, Світовим банком і IFC провели презентацію програми державно-приватного партнерства. Очікували близько 100 учасників, а зареєструвалося 310 із 43 країн світу. 38 компаній – потенційних інвесторів. Тобто інтерес є, і чималий.

Наразі пропонуємо участь у 6 проектах – реконструкції, капітальному, поточному ремонтах на ділянках трас Харків-Дніпро-Запоріжжя, Бориспіль-Полтава, Херсон-Миколаїв, Київ-Житомир-Рівне, Ягодин-Ковель-Луцьк та Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. Загальна сума початкових інвестицій – 1 млрд 760 млн доларів. Всі проекти передбачають подальше утримання доріг протягом наступних 20-25 років, тобто ефект буде відчутний не лише перші 5-7 років після ремонту, а й 25-30 років по тому, оскільки приватний інвестор відповідатиме за утримання своїх ділянок доріг. Вони, до слова, обиралися так, щоб максимальна кількість українців відчули покращення дорожньої інфраструктури. Ці пілотні відрізки (від 64 до 312 км) сполучають 10 областей і понад 12 млн громадян відчують зміни на собі, й економічний ефект від вкладень очікується максимальний”, - повідомив Владислав Криклій.

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Щодо можливості зробити концесійні дороги платними, Владислав Криклій зазначив наступне: “Закон, повторюю, не передбачає поки платного проїзду. Цей проект треба ініціювати, але обережно. Морально, ментально підготувати до нього українців, пояснити, що це недорого, навести розрахунки. До цього слід поступово підходити, і думаю, результати “Великого будівництва” допоможуть. Коли буде чудова інфраструктура, можна пропонувати – давайте тепер робити й інші шляхи кращими, а в тому, що окремі ділянки стануть платні, страшного немає. Нехай доїхати з Києва до Одеси коштуватиме 500 грн – це варте того, аби рухатися платно, але швидко й зручно, а не втрачати пальне і час. В будь-якому разі, за такої моделі концесій має бути безкоштовна альтернативна дорога”.