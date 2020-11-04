Некоторые украинские дороги могут передать в концессию. Станут ли они платными – рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Концессия – форма сотрудничества частных компаний и государства, по которой дороги передают на баланс частным инвесторам, которые обязуются обеспечивать нормальное рабочее состояние дороги. А через длительный промежуток времени, 20-25 лет, дороги возвращаются в государственную собственность.

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“Концессия дорог бывает двух типов. Первая, классическая осовремененная – это когда взимается плата за проезд по дороге (а у нас нет соответствующего законодательства, чтобы дороги были платными). В таком случае инвестор получал бы прибыль с этой платы и была бы определена минимальная сумма доходов, гарантированная государством. Если собранная сумма не дотягивает до этого минимума, разницу инвестору компенсирует государство.

В нашем случае концессия дорог – это такой специфический долгосрочный кредит на хороших условиях, и даже больше, чем кредит. Компания, привлекающая финансирование, сама строит, оперирует этим, руководит, эксплуатирует и через 15-20 лет возвращает в государство. А в течение этого периода в рамках концессионного соглашения получает платежи, оговоренные им. Это дает возможность еще больше дорог строить. Потому что не надо вкладывать все деньги одновременно, как это бывает при финансировании из госбюджета, а можно этот ресурс во времени растянуть и даже использовать для других инфраструктурных объектов.

Наши ожидания – это будут в первую очередь международные инвесторы, потому что им доступны, откровенно говоря, более дешевые ресурсы, они смогут их привлечь и предложить лучшие условия. Но если найдутся украинские компании, в том числе привлеченные в “Большой стройке” – будем только рады, если захотят попробовать себя в таком деле”, – объясняет Владислав Криклий.

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По мнению министра инфраструктуры эффект концессий будет ощутим и через 25-30 лет после ремонта – частный инвестор будет отвечать за содержание своих участков дорог. По его словам есть немало желающих вкладывать деньги в украинские дороги.

“В прошлый четверг мы совместно с Укравтодором, Всемирным банком и IFC провели презентацию программы государственно-частного партнерства. Ожидали около 100 участников, а зарегистрировались 310 из 43 стран мира. 38 компаний – потенциальных инвесторов. То есть интерес есть, и немалый.

Предлагаем участие в 6 проектах – реконструкции, капитальном, текущем ремонтах на участках трасс Харьков – Днепр – Запорожье, Борисполь – Полтава, Херсон – Николаев, Киев – Житомир – Ровно, Ягодин – Ковель – Луцк и Днепр – Кривой Рог – Николаев. Общая сумма первоначальных инвестиций – 1 млрд 760 млн долларов. Все проекты предусматривают дальнейшее содержание дорог в течение следующих 20-25 лет, то есть эффект будет ощутим не только первые 5-7 лет после ремонта, но и 25-30 лет спустя, поскольку частный инвестор будет отвечать за содержание своих участков дорог. Они, к слову, выбирались так, чтобы максимальное количество украинцев почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры. Эти пилотные отрезки (от 64 до 312 км) соединяют 10 областей и более 12 млн граждан почувствуют изменения на себе, и экономический эффект от вложений ожидается максимальный”, – сообщил Владислав Криклий.

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Что касается возможности сделать концессионные дороги платными Владислав Криклий отметил следующее: “Закон, повторяю, не предусматривает пока платного проезда. Этот проект надо инициировать, но осторожно. Морально, ментально подготовить к нему украинцев, объяснить, что это недорого, навести расчеты. К этому надо постепенно подходить, и думаю, результаты “Большой стройки” помогут. Когда будет прекрасная инфраструктура, можно предлагать – давайте теперь делать и другие пути лучше, а в том, что отдельные участки станут платные, страшного нет. Пусть доехать из Киева в Одессу будет стоить 500 грн – это стоит того, чтобы двигаться платно, но быстро и удобно, а не терять топливо и время. В любом случае, при такой модели концессий должна быть бесплатная альтернативная дорога”.