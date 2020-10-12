Ремонт дорог в зоне отчуждения планируют сделать из-за привлекательности Чернобыльской зоны для туристов.

220 км дорог в 30-ти километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.

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«В случае с дорогами в Зоне отчуждения – мы планируем их обновление за 2021-2023. До трагедии эти дороги были частью международных маршрутов, сейчас они будут обеспечивать, прежде всего, туристические потребности» – отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Вскоре начнется комиссионное обследование состояния дорог, на его основе и с учетом туристических маршрутов будут реализовать соответствующие ремонты.