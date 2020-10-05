Отныне на украинских дорогах "средствами для успокоения дорожного движения" будут не только ямы, люки и "лежачие полицейские". Для водителей придумали новые искусственные преграды.

"Впервые в Украине разработан стандарт на мероприятия и средства для успокоения дорожного движения. Теперь, кроме “лежачих полицейских”, притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы", – заявили в "Укравтодоре".

В компании рассказали, что изменения вступят в силу 1 ноября.

"Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными", – сообщил "Укравтодор".

Компания отметила, что до сегодняшнего дня существовало только одно средство успокоения движения – так называемый "лежачий полицейский".