Відтепер на українських дорогах "засобами для заспокоєння дорожнього руху" будуть не тільки ями, люки та "лежачі поліцейські". Для водіїв вигадали нові штучні перепони.

"Вперше в Україні розроблений стандарт на заходи та засоби для заспокоєння дорожнього руху. Відтепер, окрім "лежачих поліцейських", пригальмовувати водіїв будуть острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги", – заявили в "Укравтодорі".

У компанії розповіли, що зміни набудуть чинності 1 листопада.

"Засоби заспокоєння руху встановлюються не тільки для зменшення швидкості, а головним чином для рівномірності транспортних потоків. Особлива увага до ділянок, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними", – повідомив "Укравтодор".

Компанія наголосила, що донині існував лише один засіб заспокоєння руху – так званий "лежачий поліцейський".