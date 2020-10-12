Ремонт доріг у зоні відчуження планують зробити через привабливість Чорнобильської зони для туристів.

220 км доріг у 30-ти кілометровій Чорнобильській зоні відчуження будуть передані на баланс Служби автомобільних доріг у Київській області.

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«У випадку з дорогами у Зоні відчуження – ми плануємо їх оновлення за 2021-2023. До трагедії ці дороги були частиною міжнародних маршрутів, зараз вони будуть забезпечувати, перш за все, туристичні потреби» – зазначив голова Укравтодору, Олександр Кубраков.

Невдовзі розпочнеться комісійне обстеження стану доріг, на його основі та з урахуванням туристичних маршрутів будуть пріоритезовані ремонти.