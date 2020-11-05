В Минфине заявили, что либерализация налогов при растаможке авто нецелесообразна, поскольку стране нужны средства, чтобы рассчитаться с государственным долгом.

Позицию Минфина в вопросе либерализации налоговой нагрузки при таможенном оформлении транспортных средств чиновники считают последовательной.

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“Позиция Министерства финансов Украины в вопросе либерализации налоговой нагрузки при таможенном оформлении транспортных средств является последовательной. Мы проработали все представленные на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, к каждому из них подготовили выводы и расчеты и направили эти материалы профильным комитетам Парламента.

Как правило, каждый из законопроектов имел очень существенное влияние на поступления в государственный бюджет Украины, который измерялся миллиардами гривен ежегодно. Например, законопроект реестр. № 3704-1 от 03.07.2020 оценивалось уменьшением поступлений в государственный бюджет от акцизного налога и ввозной таможенной пошлины в сумме около 6,6 млрд грн в расчете на год, законопроект реестр. № 2342 от 29.10.2019 – уменьшением поступлений около 4 млрд. грн ежегодно.

На 2020-2021 годы приходятся пиковые выплаты по государственному долгу. Дополнительное наращивание заимствований для финансирования утраченных доходов из-за снижения ставок налогов на легковые автомобили, которым воспользуется незначительная доля населения, является социально несправедливым. Это также невозможно ввиду того, что дефицит бюджета сектора общегосударственного управления уже существенно повышен.

Компенсировать более низкие доходы от акциза сокращением расходов также не представляется возможным ввиду необходимости своевременного финансирования других текущих расходов, которые прежде всего касаются социальных выплат. Также необходимо финансировать вовремя и в полном объеме расходы и на оборону.”

Напомним, что сейчас растаможка подержанного автомобиля иногда достигает 250-650% от его стоимости. И судя по ответу Минфина, такое положение вполне устраивает чиновников и вряд ли изменится в ближайшее время. Впрочем, владельцы автомобилей на еврономерах уже третий день бастуют за снижение налогов при растаможке.