На заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады принято единогласное решение не выносить в сессионный зал имеющиеся законопроекты, а доработать их и создать новый.

При обсуждении законопроектов о доступной растаможке 9 ноября 2020 состоялась оживленная дискуссия между авторами законопроектов и правительства. Авторы проекта номер 3704 и 4172 предлагают снять акцизный налог на растаможку автомобилей, зато ввести ежегодный техосмотр и налог на роскошь для владельцев авто стоимостью более миллиона гривен.

Во время обсуждения была озвучена позиция Министерства финансов, которое категорически выступает против снижения налогов. Ведь это приведет к уменьшению доходов бюджета, а в следующем году нужно выплачивать деньги малоимущим слоям населения, пострадавшим от COVID-19 и др. А проблема нерастаможенных "евроблях" является надуманной, поскольку за последние два года их ввезено в Украину всего 30 тысяч единиц.

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Еще одной проблемой по растаможиванию "евроблях" является отсутствие в их пользователей документов на авто, которые нужно подавать при растаможивании. Ведь многие из ввозимых в нашу страну авто считаются утилизированными, для растаможивания других нужно физическое появление владельца в стране регистрации. А это пока невозможно.

Один из авторов законопроекта Марьян Заблоцкий отметил, что проект 3704 направлен не столько на решение проблемы "евроблях", сколько на уменьшение стоимости бывших в употреблении автомобилей в Украине, ведь они в несколько раз дороже, чем в Европе.

Исходя из обсуждения, председатель комитета Даниил Гетманцев предложил нардепам приобщиться к созданию нового законопроекта о доступной растаможке, который будет согласован с Минфином. Ответственным за его разработку будет нардеп Александр Ковальчук, который пообещал до конца недели согласовать позиции сторон и подойти к разработке проекта Закона. За это решение члены Комитета проголосовали единогласно.

Напомним, сколько сегодня стоит растаможка автомобилей в Украине