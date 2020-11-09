Повернення техогляду для приватних автомобілів передбачено "євробляхерським" законопроектом №3704.

Якщо законопроект №3704 приймуть у поточній редакції – всі легкові автомобілі старше 2005 року випуску будуть змушені проходити обов’язковий техогляд раз на два роки. Враховуючи, що кількість зареєстрованих в Україні легкових автомобілів наближається до 7 млн, а середній вік складає 22 роки можна стверджувати, що переважна більшість авто підлягатимуть техогляду.

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Законопроект №3704 регламентує повернення обов’язкового техогляду для легкових автомобілі, що були у використанні, які ввезені на митну територію України, оформлені для вільного обігу і зареєстровані в Україні, та які не відповідають екологічному стандарту “Євро-4”, протягом трьох місяців з дня їх державної реєстрації та в подальшому кожні два роки.

Варто звернути увагу, що в даному формулюванні мова йде не лише про “свіжерозмитнені” автомобілі, а саме про всі вживані автомобілі , які були ввезені на митну територію України та оформлені для вільного обігу і зареєстровані в Україні.