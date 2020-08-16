Які документи необхідні та скільки коштує послуга в 2020 році.

Сертифікація автомобіля – це перевірка його щодо вимог і стандартів чинного законодавства України за допомогою спеціальної органу (державного чи приватного), який має на таку перевірку.

Сертифікація – обов’язкова процедурою перед реєстрацією автомобіля в сервісному центрі. Без сертифікату відповідності авто не зареєструють, не видадуть свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт) та номерні знаки.

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Сертифікація потрібна для будь-якого транспортного засобу, який підлягає реєстрації – мотоцикла, легкового і вантажного автомобіля, комерційного транспорту.

Хто має право проводити сертифікацію автомобіля?

Список компаній (державних чи приватних) знаходиться на сайті Міністерства Інфраструктури за цим посиланням – https://mtu.gov.ua/files/bezpeka/Перелік%20органів%20СКТЗ.pdf

На сьогодні цей список такий:

Державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (ДП “ДержавтотрансНДІпроект”) – пр. Перемоги, 57, м. Київ, 03113

ДП “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” (ДП «Укрметртестстандарт») – вул. М. Кривоноса, 7/1, м. Київ, 03115; вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

ДП "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (ДП НДІ "СИСТЕМА") – вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008

ТОВ "ЦЕНТР АВТО" – бул. Дружби Народів, 13, приміщення 64, м. Київ, 01042

ТОВ "УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ" – вул. Ежи Ґедройця, 6, офіс 32, м. Київ, 03150

ТОВ "АВТОТЕХНО СЕРВІС” вул. Шевченка 162 А, кім. 3, м. Чернігів, 14020

ТОВ "ДП-СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ ООВ" вул. Князя Володимира, 28 Б, офіс 2, м. Рівне, 33028

ТОВ "ЄВРОЦЕНТР АВТО" бул. Дружби Народів, буд.13, приміщення 64, м. Київ, 01042

ПП "АЄС СТАНДАРТ" – вул. Рішельєвська, 73, кв. 3, м. Одеса, 65012

ТОВ "КСЦ-КОНКОРД" вул. Сонячне шосе, 2 А, селище Сонячне, Запорізький район, Запорізька обл., 70417

Список може бути змінено – прийнято нові компанії чи виключено зазначені. У кожного з цих органів може бути філіал в тій чи іншій області.

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Які документи треба підготувати автовласнику для проходження його автомобілем сертифікації:

основне або тимчасове свідоцтво про реєстрацію авто в попередній країні (техпаспорт)

документи, що підтверджують права власності на ТЗ (рахунок-фактура, купчі, інвойс, дарча лист і т.п.)

митні документи

особисті документи власника для фізичних осіб: паспорт громадянина України або посвідку на проживання і копія ідентифікаційного номера; для юридичних осіб: виписка з ЄДР.

доручення (якщо третя особа представляє власника)

сертифікати та протоколи випробувань автомобіля країн ЄС на КТС (при наявності).

Що треба зробити в автомобілі, щоб він пройшов сертифікацію:

наявність передніх габаритних вогнів (колір білий)

допускається наявність бокових повторювачів показників поворотів (колір жовтий) встановлених в бокові дзеркала, або передні крила автомобіля (колір жовтий)

наявність задніх покажчиків поворотів авто (колір жовтий)

протитуманні фари (колір червоний) повинні синхронізуватися з індикатором встановленим на панелі приладів

відображеними одиницями вимірювання швидкості на спідометрі може бути тільки км/г. Додаткове визначення у милях допустиме

мінімальна ступінь світлопропускання: вітрове скло 75%, передні бокові вікна 70%

світлова техніка повинна бути справною, не містити тріщин, або будь-яких покриттів, які зменшують світловий потік або його розподіл

автомобіль повинен бути чистим і не мати технічних несправностей

екологічні норми викидів для легкових авто – не нижче Євро 2. Інші транспортні засоби колісного типу – не нижче Євро 5

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Етапи проходження сертифікації

Автовласник, або його представник (з документальним підтвердженям) подає комплект документів на ТВ і заповнену заяву на сертифікацію автомобіля. Документи перевіряються фахівцем сертифікаційних органів. Проходження необхідних випробувань автомобіля в спеціальній лабораторії. Якщо випробування пройшли успішно, і коректність поданих документів не викликала сумнівів – видається сертифікат індивідуального затвердження (Сертифікат відповідності на автомобіль).

Процедура сертифікації

Сертифікація авто включає тестування на працездатність і функціональність основних систем автомобіля – рульового управління, гальмівної системи, трансмісії, електросистеми і так далі. Цей етап ще називають техоглядом автомобіля.

Експерт перевіряє кожен нюанс і аспект, які можуть бути потенційно небезпечними факторами в подальшій експлуатації автомобіля. Порівнюються ідентифікаційні VIN-коди, звіряється вказаний в технічному паспорті рік випуску транспортного засобу.

Що треба зробити, щоб пройти сертифікацію:

Зателефонувати в одну з компаній, яка надає послуги сертифікації Уточнити терміни проходження процедури Підписати договір та оплатити вартість послуги Доставити свій автомобіль в лабораторію компанії і надати на нього технічну документацію. Після успішного проходження процедури треба підписати акт здачі-прийому робіт і отримати сертифікат відповідності на свій автомобіль (часто його висилають поштою наступний день).

Як правило, якщо автомобіль пригнано з Європи, з ним не виникає жодних проблем під час сертифікації. Адже в Україні діють ті ж самі норми, що в країнах ЄС. Також цим нормам можуть відповідати авто з Канади та Кореї. Окрім того, вартість сертифікації авто з Європи менша, аніж з США.

Вартість сертифікації автомобіля 2020

В державних установах сертифікація авто з Європи коштує близько 2400 грн, в приватних – 2700 грн.

Якщо ж авто зі США, він також підлягає перевірці щодо екологічних норм. Для цього на автомобілі (зазвичай на капоті) зазначено екологічний клас даного авто. Проблем точно не буде, якщо авто за США відповідає екологічним нормам Каліфорнії – в цьому штаті найбільш жорсткі вимоги, які відповідають європейським Євро-6. Якщо ж на табличці будуть екологічні вимоги 51 штату Америки, потрібна додаткова перевірка – це Євро-5 чи нижчий показник. За цю послугу державні установи беруть ще 1230 - 2800 грн.

Вартість повної сертифікації в приватних установ становить 5-6 тисяч гривень.

Що робити, якщо автомобіль не відповідає вимогам сертифікації (червоні показники поворотів, затемнені вікна, немає протитуманного ліхтаря)?

Потрібно спочатку усунути дані недоліки (поміняти ліхтарі, зняти тонування, змінили скло, якщо воно тріснуло), а лише потім надавати автомобіль на сертифікацію. Існує багато компаній, які надають ці послуги (наприклад, встановлюють тимчасово "європейські" ліхтарі) для сертифікації. Це незаконно, однак автовласник часто навіть не знає про такі маніпуляції. Він віддає автомобіль посереднику, який бере за свої послуги додаткові кошти. А тоді через день посередник віддає автомобіль, а пізніше поштою приходить сертифікат. За ці послуги посередник бере ще 500 – 1000 грн.

Таким чином, загальна варість сертифікації автомобіля зі США (з переробкою світлотехніки) становить від 6 до 7 тисяч гривень.

Нагадаємо, що сертифікацію ГБО пропонують ті ж самі компанії, що і автомобілів.