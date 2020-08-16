Какие документы необходимы и сколько стоит услуга в 2020 году.

Сертификация автомобиля – это проверка его относительно требований и стандартов действующего законодательства Украины с помощью специального органа (государственного или частного), который имеет право на такую проверку.

Сертификация – обязательная процедура перед регистрацией автомобиля в сервисном центре. Без сертификата соответствия авто не зарегистрируют, не выдадут свидетельство о регистрации (техпаспорт) и номерные знаки.

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Сертификация нужна для любого транспортного средства, которое подлежит регистрации – мотоцикла, легкового и грузового автомобиля, коммерческого транспорта.

Кто имеет право проводить сертификацию автомобиля?

Список компаний (государственных или частных) находится на сайте Министерства инфраструктуры по этой ссылке – https://mtu.gov.ua/files/bezpeka/Перелік%20органів%20СКТЗ.pdf

На сегодня этот список такой:

Государственное предприятие “Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт” (ГП “Госавтотрансниипроект”) – пр. Победы, 57, г. Киев, 03113

ГП “Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей” (ГП “Укрметртестстандарт”) – ул. М. Кривоноса, 7/1, г. Киев, 03115; ул. Метрологическая, 4, г. Киев, 03143

ГП " Научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем "(ГП НИИ" СИСТЕМА") – ул. М. Кривоноса, 6, г. Львов, 79008

ООО "ЦЕНТР АВТО" – бул. Дружбы Народов, 13, помещение 64, г. Киев, 01042

ООО "УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ" – ул. Эжи Гедройца, 6, офис 32, г. Киев, 03150

ООО "АВТОТЕХНО Сервис" – ул. Шевченко 162 а, ком. 3, г. Чернигов, 14020

ООО "ДП-СТАНДАРТ метрология ООВ" – ул. Князя Владимира, 28 Б, офис 2, г. Ровно, 33028

ООО "Евроцентр АВТО" – бул. Дружбы Народов, д. 13, помещение 64, г. Киев, 01042

ЧП "АЕС СТАНДАРТ" – ул. Ришельевская, 73, кв. 3, г. Одесса, 65012

ООО "КСЦ-КОНКОРД" – ул. Солнечное шоссе, 2 А, поселок Солнечное, Запорожский район, Запорожская обл., 70417

Список может быть изменен – приняты новые компании или исключены указанные. У каждого из этих органов может быть филиал в той или иной области.

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Какие документы нужно подготовить автовладельцу для прохождения его автомобилем сертификации:

основное или временное свидетельство о регистрации авто в предыдущей стране (техпаспорт)

документы, подтверждающие права собственности на ТС (счет-фактура, купчие, инвойс, дарственное письмо и т.п.)

таможенные документы

личные документы владельца для физических лиц: паспорт гражданина Украины или вид на жительство и копия идентификационного номера;

для юридических лиц: выписка из ЕГР.

доверенность (если третье лицо представляет собственника)

сертификаты и протоколы испытаний автомобиля стран ЕС на КТС (при наличии).

Что нужно сделать в автомобиле, чтобы он прошел сертификацию:

наличие передних габаритных огней (цвет белый)

допускается наличие боковых повторителей указателей поворотов (цвет желтый), установленных в боковые зеркала или передние крылья автомобиля (цвет желтый)

наличие задних указателей поворотов авто (цвет желтый)

противотуманные фары (цвет красный) должны синхронизироваться с индикатором, установленным на панели приборов

отображаемыми единицами измерения скорости на спидометре может быть только км/ч. Дополнительное определение в милях допустимо

минимальная степень светопропускания: ветровое стекло 75%, передние боковые окна 70%

световая техника должна быть исправной, не содержать трещин, или любых покрытий, которые уменьшают световой поток или его распределение

автомобиль должен быть чистым и не иметь технических неисправностей

экологические нормы выбросов для легковых авто – не ниже Евро 2. Другие транспортные средства колесного типа – не ниже Евро 5

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Этапы прохождения сертификации для автовладельца

Автовладелец, или его представитель (с документальным подтверждением), подает комплект документов на ТС и заполненное заявление на сертификацию автомобиля. Документы проверяются специалистом сертификационных органов. Прохождение необходимых испытаний автомобиля в специальной лаборатории. Если испытания прошли успешно, и корректность представленных документов не вызывала сомнений – выдается сертификат индивидуального утверждения (Сертификат соответствия на автомобиль).

Процедура сертификации

Сертификация авто включает тестирование на работоспособность и функциональность основных систем автомобиля – рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии, электросистемы и так далее. Этот этап еще называют техосмотром автомобиля.

Эксперт проверяет каждый нюанс и аспект, которые могут быть потенциально опасными факторами в дальнейшей эксплуатации автомобиля. Сравниваются идентификационные VIN-коды, сверяется указанный в техническом паспорте год выпуска транспортного средства.

Что надо сделать, чтобы пройти сертификацию:

Позвонить в одну из компаний, которая предоставляет услуги сертификации Уточнить сроки прохождения процедуры Подписать договор и оплатить стоимость услуги Доставить свой автомобиль в лабораторию компании и предоставить на него техническую документацию. После успешного прохождения процедуры надо подписать акт сдачи-приема работ и получить сертификат соответствия на свой автомобиль (часто его высылают по почте следующий день).

Как правило, если автомобиль пригнан из Европы, с ним не возникает никаких проблем во время сертификации. Ведь в Украине действуют те же самые нормы, что в странах ЕС. Также этим нормам могут соответствовать авто из Канады и Кореи. Кроме того, стоимость сертификации авто из Европы меньше, чем из США.

Стоимость сертификации автомобиля 2020

В государственных учреждениях сертификация авто из Европы стоит около 2400 грн, в частных – 2700 грн.

Если же авто из США, оно также подлежит проверке относительно экологических норм. Для этого на автомобиле (обычно на капоте) указан экологический класс данного авто. Проблем точно не будет, если авто из США соответствует экологическим нормам Калифорнии – в этом штате наиболее жесткие требования, которые соответствуют европейским Евро-6. Если же на табличке будут экологические требования 51 штата Америки, нужна дополнительная проверка – это Евро-5 или более низкий показатель. За эту услугу государственные учреждения берут еще в 1230 – 2800 грн.

Стоимость полной сертификации в частных учреждениях составляет 5 – 6 тысяч гривен.

Что делать, если автомобиль не соответствует требованиям сертификации (красные показатели поворотов, затемненные окна, нет противотуманного фонаря)?

Нужно сначала устранить данные недостатки (поменять фонари, снять тонировку, заменить стекло, если оно треснуло), и только потом отправлять автомобиль на сертификацию. Существует много компаний, которые предоставляют эти услуги (например, устанавливают временно "европейские" фонари) для сертификации. Это незаконно, однако автовладелец зачастую даже не знает о таких манипуляциях. Он отдает автомобиль посреднику, который берет за свои услуги дополнительные деньги. Через день посредник отдает автомобиль, а позже по почте приходит сертификат. За эти услуги посредник берет еще 500 – 1000 грн.

Таким образом, общая стоимость сертификации автомобиля из США (с переделыванием светотехники) составляет от 6 до 7 тысяч гривен.

Напомним, что сертификацию ГБО предлагают те же самые компании, что и автомобилей.