Процес сертифікації зайняв півтора місяця – потрібно було подолати усі бюрократичні перепони.

Воднева Toyota Mirai з'явилася в Україні. Про це в Facebook повідомив Голова Громадської ради в Держенергоефективності Олександр Репкін.

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"Ми з Українською водневою радою завезли в Україну та сертифікували водневу машину японської марки Toyota. Вперше така автівка має українські номери ", - повідомив він. Втім, декілька Toyota Mirai вже є в базах МВС.

За словами Репкіна, цієї події автомобілісти чекали з 2019 року. Процес сертифікації був "досить складним і тривалим". Для отримання номерів потрібно півтора місяця. При цьому тепер для всіх бажаючих процедура легалізації водневого авто займе всього три дні.

"Тепер справа за поступовим розвитком інфраструктури для водневого транспорту (водень - це екологічне паливо не тільки для авто, а й для поїздів і літаків). Серед перших наших кроків буде сертифікація ще одного автомобіля і створення першої водневої заправки в Україні", - зазначив Репкін .

На сайті Toyota повідомляється, що модель автомобіля Mirai використовує інноваційні технології - від двигуна на водневої енергії до передових систем безпеки і мультимедійних функцій. Він представлений в двох комплектаціях: Mirai Ambassador і Mirai Premium.

У Європі ціна Mirai Ambassador - від 73 900 євро, Mirai Premium - від 66 900 євро.