Японский концерн Hitachi наиболее известен своей потребительской электроникой и техникой, хотя первым продуктом компании в 1910 году был электрический мотор мощностью 5 лошадиных сил. В начале этого года конгломерат объявил о рождении новой фирмы - Hitachi Astemo, назначением которой является разработка и создание высокотехнологичных продуктов для транспортного сектора.

Компания Hitachi Astemo представила легкий и компактный силовой агрегат, встроенный в колесо, с непревзойденным соотношением мощности к собственной массы: 2,5 кВт/кг.

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Astemo - это Advanced Sustainable Technolohies for Mobility, то есть высокие технологии для чистого транспорта. Под брендом Astemo объединили усилия четыре компании: SHOWA, Hitachi Automotive Systems, Keihin и Nissin. Первой разработкой Astemo стало мотор-колесо Direct-Drive System, которое презентовали публично на конференции по экологическому транспорту в немецком Ахене.

В компактном узле, размещенном внутри 19-дюймовых колесных дисков, поместился многополюсный электромотор, инвертор, тормозной механизм и водяная система охлаждения электродвигателя и инвертора. Особенность конструкции – плоские катушки и набор магнитов в виде так называемого массива Хальбаха, что увеличивает магнитный поток.

Фото: мотор-колесо Astemo Direct-Drive System / Autoevolution

Мотор-колесо Astemo Direct-Drive System потребляет ток до 280 А при рабочем напряжении в 420 В. Производительность двигателя составляет 60 кВт (81,5 л.с.) и 960 Нм. Мощность от четырех таких колес суммируется, поэтому электрокар с ними будет иметь отдачу в 240 кВт или 326 л.с.

Время появления новинки на рынке и стоимость Astemo Direct-Drive System пока не сообщаются.