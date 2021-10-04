С новым робомаляром баварцы обещают "неограниченные" возможности персонализации.

Первой работой для новой окрасочной установки EcoPaintJet Pro станет “роспись” 19 спортивных купе BMW 4 Series из ограниченной серии.

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Окрасочная установка EcoPaintJet Pro была разработана BMW совместно с инжиниринговой фирмой Dürr. Она предназначена для базовых покрытий на водной основе и прозрачного лака 2K. Новый метод работает без электростатики и опирается на струйное применение.

В обычной процедуре краска распыляется в воздух и электростатически притягивается к кузову. Новый метод вместо этого использует тонкую струю краски, которая позволяет сделать четкие контуры рисунка и применять два разных цвета краски без необходимости проклеивать первый контур малярной лентой. Это значительно ускоряет процесс нанесения уникальной графики.

Фото: печать графики на кузове BMW 4 Series / BMW

Новый способ покраски не только открывает широкие возможности для индивидуализации автомобилей, но также является более экологичным, поскольку исключает распыление лишней краски. По оценкам бренда, этот новый процесс сэкономит около 6000 мегаватт-часов электроэнергии и уменьшит выбросы углерода в лакокрасочном цехе завода Дингольфинг почти на 2000 тонн в год.