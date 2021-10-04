З новим робо-маляром баварці обіцяють "необмежені" можливості персоналізації.

Першою роботою для нової фарбувальної установки EcoPaintJet Pro стане “розпис” 19 спортивних купе BMW 4 Series з обмеженої серії.

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Фарбувальна установка EcoPaintJet Pro була розроблена BMW спільно з інжиніринговою фірмою Dürr. Вона призначена для базових покриттів на водній основі та прозорого лаку 2K. Новий метод працює без електростатики, натомість спирається на струменеве застосування.

У звичайній процедурі фарба розпилюється в повітря та електростатично притягується до кузову. Новий метод, натомість, використовує тонкий струмінь фарби, який дозволяє зробити чіткі контури малюнку та застосовувати два різних кольори фарби без необхідності проклеювати перший контур малярною стрічкою. Це значно прискорює процес нанесення унікальної графіки.

Фото: друк графіки на кузові BMW 4 Series / BMW

Новий спосіб фарбування не лише відкриває широкі можливості для індивідуалізації автомобілів, а також є більш екологічним, оскільки виключає розпилювання зайвої фарби. За оцінками бренду, цей новий процес заощадить близько 6000 мегават-годин електроенергії та зменшить викиди вуглецю в лакофарбовому цеху заводу Дінгольфінг майже на 2000 тонн на рік.