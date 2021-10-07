Японський концерн Hitachi найбільш відомий своєю споживчою електронікою та технікою, хоча першим продуктом компанії у 1910 році був електричний мотор потужністю 5 кінських сил. На початку цього року конгломерат оголосив про народження нової фірми – Hitachi Astemo, призначенням якої є розробка та створення високотехнологічних продуктів для транспортного сектору.

Компанія Hitachi Astemo представила легкий і компактний силовий агрегат, вбудований у колесо, з неперевершеним співвідношенням потужності до власної маси: 2,5 кВт/кг.

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Astemo – це Advanced Sustainable Technolohies for Mobility, тобто високі технології для чистого транспорту. Під брендом Astemo об’єднали зусилля чотири компанії: SHOWA, Hitachi Automotive Systems, Keihin та Nissin. Першою розробкою Astemo стало мотор-колесо Direct-Drive System, яке презентували публічно на конференції з екологічного транспорту в німецькому Ахені.



У компактному вузлі, розміщеному всередині 19-дюймового колісного диску, помістився багатополюсний електромотор, інвертор, гальмівний механізм та водяна система охолодження електродвигуна й інвертора. Особливість конструкції – пласкі котушки та набір магнітів у вигляді так званого масиву Хальбаха, що збільшує магнітний потік.

Фото: мотор-колесо Astemo Direct-Drive System / Autoevolution

Мотор-колесо Astemo Direct-Drive System споживає струм до 280 А при робочій напрузі у 420 В. Продуктивність двигуна становить 60 кВт (81,5 к.с.) та 960 Нм. Потужність від чотирьох таких коліс сумується, тож електрокар з ними матиме віддачу у 240 кВт або 326 к.с.

Час появи новинки на ринку та вартість Astemo Direct-Drive System поки не повідомляються.