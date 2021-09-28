Китайский автогигант начал исследования и разработки в этом направлении еще в 2017 году, а сейчас готов к коммерциализации технологии быстрой замены батарей. В течение следующих пяти лет в Китае развернется сеть станций быстрой замены аккумуляторов (СБЗ).

В июне 2020 года Geely зарегистрировала, а в сентябре того же года начала эксплуатацию такой станции в городе Чунцин. Пока сервис E-Energee доступен только автопарку такси CaoCao, что принадлежит компании Geely. Очевидно экспериментальный этап был успешным и Geely заявила о развертывании сети с 5000 станций до 2025 года.

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Компания не сообщила, будут ли эти новые станции быстрой замены обслуживать только корпоративные автопарки, как такси CaoCao, или частные клиенты также будут иметь к ним доступ.

Планы Geely, по развитию сети СБЗ, в точности повторяют заявление компании NIO, которая ранее объявила о намерениях построить пять тысяч станций до 2025 года.

Фото: станция быстрой замены аккумуляторов / Geely

Основное отличие заключается в том, что NIO – это роскошный бренд, а процесс замены батареи на фирменной станции занимает от трех до шести минут. Geely говорит, что для замены аккумуляторных батарей в своих автомобилях нужна всего одна минута. Если точнее – 59 секунд. Причем весь процесс происходит автоматически.