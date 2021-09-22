После многочисленных сообщений о сгоревших электромобилях, американский автопроизводитель провел расследование и все же нашел причины дефекта. Исправлять ошибку будут в ходе отзывной кампании, которая стартует уже в следующем месяце.

Chevrolet обнародовал официальное заявление с разъяснением причин самовозгорания электромобилей Bolt, а также с планом по исправлению дефекта и идеями, как избежать подобного в будущем.

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Итак, что было причиной возгорания электрокаров Bolt? Выяснилось, что проблема скрывалась в аккумуляторах LG. Но для того, чтобы произошло возгорание, в блоке батарей должны были быть одновременно два довольно редких дефекта: если в одной ячейке повредить анод и сепаратор, возникает пламя. Chevrolet и LG обещают ввести дополнительные проверки и пересмотреть процесс сборки и контроля качества, чтобы не допускать появления подобных неисправностей в будущем.

В ходе отзывной кампании Chevrolet на деньги заменит тяговые аккумуляторы Bolt с восьмилетней гарантией. О каком количестве машин идет речь – производитель не сообщает, но отмечается, что для реализации плана компании LG придется увеличить объем производства батарей на двух своих заводах.

Кроме того, Chevrolet обещает за два месяца разработать совершенное программное обеспечение для диагностики состояния аккумулятора, чтобы выявлять неисправности на ранних этапах.

Фото: Chevrolet Bolt / Chevrolet