Після численних повідомлень про згорілі електромобілі, американський автовиробник провів розслідування і таки виявив причини дефекту. Виправляти помилку будуть в ході відкличної кампанії, яка стартує вже наступного місяця.

Chevrolet оприлюднив офіційну заяву з роз’ясненням причин самозаймання електромобілів Bolt, а також планом з виправлення дефекту та ідеями, як уникнути подібного в майбутньому.

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Отже, що було причиною спалахування електрокарів Bolt? З’ясувалось, що проблема ховалась в акумуляторах LG. Але для того, щоб сталося загоряння, у блоку батарей мало буди одночасно два досить рідкісних дефекти: якщо в одному осередку пошкодити анод і сепаратор, виникає полум’я. Chevrolet та LG обіцяють ввести додаткові перевірки та переглянули процес складання і контролю якості, щоб не допускати появи подібних несправностей в майбутньому.

В ході відкличної кампанії Chevrolet за власний кошт замінить тягові акумулятори Bolt з восьмирічною гарантією. Про яку кількість машин іде мова – виробник не повідомляє, але зазначається, що для реалізації плану компанії LG доведеться збільшити обсяг виробництва батарей на двох своїх заводах.

Крім того, Chevrolet обіцяє за два місяці розробити досконаліше програмне забезпечення для діагностування стану акумулятора, аби виявляти несправності на ранніх етапах.

Фото: Chevrolet Bolt / Chevrolet