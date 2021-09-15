Відвідувачі нещодавнього автосалону IAA Mobility 2021 у Мюнхені мали доступ до автоматизованого паркінгу і BMW показала на відео, чим займався повністю електричний кросовер iX за відсутності власника.

Баварці демонструють напрочуд прагматичний підхід до використання свого часу. Справи, які зазвичай забирають у водіїв по кілька годин на тиждень, “розумна” машин може робити сама, виконуючи функції персонального шофера. І це вже не концепт чи прототип, а повністю функціональне рішення, розроблене компанією Bosch спільно з великими автовиробниками, серед яких є і концерн Daimler.

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На відео показано, як водій висаджується з iX у визначеному місці на паркінгу. Для запуску функції самостійного паркування використовується додаток для смартфона.

Завдяки датчикам і камерам в самому iX, а також встановлених на паркінгу, позашляховик може орієнтуватися у просторі та самостійно запаркуватись. Після цього робот-маніпулятор під’єднає зарядний кабель до iX, щоб він міг зарядити акумулятор. Підживившись, кросовер вирушає на тунельну мийку кузову, хоча у кліпі не показано, як електричний позашляховик, проїжджає крізь неї.

Коли водій iX повертається, йому залишається лише відкрити додаток та дочекатись, поки його BMW прибуде до місця посадки.

Bosch працює над цією системою з 2015 року. В середині 2017 року в Музеї Mercedes-Benz у Штутгарті була запущена автоматизована система паркування автомобіля для працівників. Вона функціонувала так, як показано у відео, і цей експеримент дозволив провести роботу над помилками та вдосконалити систему.

Фото: BMW iX / BMW

Кросовер BMW iX багато в чому буде інноваційним, включаючи найсвіжіший функціонал автоматизованого управління. На початку наступного року кросовер вийде на ринок у двох версіях xDrive40 та xDrive50. Перша пропонує потужність у 326 к.с. і запас ходу у 425 кілометрів, а старша – 523 к.с. і 630 кілометрів.