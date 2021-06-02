Баварці розпочали з версій iX xDrive40 та xDrive50, пообіцявши пізніше вивести потужніший iX M60.

Компанія BMW представила електричний кросовер iX наприкінці минулого року, але розкрила його лише частково, як передсерійну версію. Тепер же автовиробник відкрив інформацію про остаточні технічні характеристики iX та показав його у тому вигляді, в якому електрокар отримають покупці.

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Найважливішим з розкритої інформації є показники продуктивності IX. Новинка вийде на ринок у двох версіях: xDrive40 та xDrive50. Обидві оснащені електричною системою повного приводу, з комбінованою потужністю 523 к.с. у BMW iX xDrive50 та 326 к. с. у BMW iX xDrive40. Ефективність технології приводу, поєднана з найновішими технологіями акумуляторних елементів, що дозволяє отримати діапазон пробігу на одному заряді до 630 кілометрів у BMW iX xDrive50 та до 425 кілометрів у BMW iX xDrive40 (WLTP).

Пізніше до модельного ряду повинен приєднатись BMW iX M60 з максимальною потужністю понад 600 к. с., що обіцяє надзвичайно спортивний повністю електричний досвід водіння. Втім, ці цифри для iX M60 ще можуть бути відкореговані.

Зарядка iX від швидкого зарядного пристрою постійного струму від 10% до 80% займе 40 хвилин. А за 10 хвилин зарядки можна отримати додаткові 145 кілометрів пробігу.

Фото: BMW iX / BMW

BMW також розкриває подробиці про технології підвіски та шасі. Електричний кросовер використовує амортизатори з додатковим гідравлічним демпфуванням, які змінюють жорсткість на ходу, залежно від ландшафту. Виробник зазначає, що ця технологія в кінцевому підсумку призводить до менших кренів кузова на нерівностях та вищого рівня комфорту.

Опційно пропонуватиметься адаптивна пневматична підвіска, яка включає електронні амортизатори та регулювання висоти підвіски. Максимальний кліренс не вказаний, але натисканням клавіші можна підняти iX на 1 см або опустити на 0,5 см в спортивному режимі. IX автоматично опускається до найнижчої висоти на швидкості, що перевищує 140 км/год. Максимальна ж швидкість батарейного кросовера становить 200 км/год.

BMW заявляє, що використовує нову кермову передачу для своєї стандартної кермової рейки зі змінним співвідношенням. Однак, додаткова система інтегрованого активного кермування BMW також доступна та додає можливість повороту на задніх колесах, щоб збільшити спритність у поворотах і зменшити радіус повороту при паркуванні, а також вони можуть повертатись для забезпечення більшої стійкості на швидкості.

iX отримав нову електричну систему повного приводу, яка здатна розподіляти крутний момент, передаючи його лише на задню вісь або на обидві. Система контролю тяги, розроблена для нових електромобілів BMW, інтегрована в систему управління двигуном, допомагаючи усунути будь-яку затримку руху сигналу від керма до мотора і до коліс.

Електронна гальмівна система дозволяє вибрати один з режимів роботи педалі гальма. Гальмівні супорти ховаються за стандартними 20-дюймовими легкосплавними колесами з аеродинамічним ефектом. Опційно будуть доступні 21-дюймові або 22-дюймові диски, які BMW називає Air Performance, стверджуючи, що вони приблизно на 15% легші за звичайні легкосплавні колеса.

Американський офіс BMW оприлюднив і стартову ціну на iX xDrive50 – єдину версію моделі, доступну в США. Електричний позашляховик коштуватиме від 84 195 доларів. До американських замовників BMW iX почнуть прибувати в першому кварталі 2022 року.