Довгоочікуваний флагманський позашляховик Toyota представлять 9 червня.

Toyota нарешті підтвердила, що нове покоління Land Cruiser справить довгоочікувану світову прем'єру 9 червня. Великий дебют буде представлений у прямому ефірі на YouTube для всіх охочих.

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Шестисекундний відеокліп, яким поділилась компанія Toyota, хоча й не показує саму машину, розкриває одразу три важливих подробиці. Перша – власне, дата прем’єри. Друга – заголовок відео “Тізер 1” натякає на те, що до прем’єри ми побачимо додаткові відео. А остання – назва моделі з хештегом у лівому нижньому кутку зображення, що підтверджує попередні припущення відносно індексу “300”.

Більшість таємниць Land Cruiser вже були розкриті, завдяки внутрішньому документу, який просочився кілька тижнів тому – він розкриває значну частину технічних характеристик. А шпигунські фото вже розкрили зовнішність новинки.

Нагадаємо, LC 300 перейшов на платформу TNGA-F, що означає для позашляховика втрату двигунів V8, на зміну яким прийдуть 3,5-літровий бензиновий турбомомтор V6 і 3,3-літровий дизельний V6. Перший матиме віддачу близько 410 кінських сил 650 ньютон-метрів, а другий – близько 302 сил і 700 ньютон-метрів. Обидва мотори поєднуватимуться з 10-швидкісною автоматичною трансмісією з приводом на обидві осі.

Габарити нового “Ленд Крузер 300” залежатимуть від рівня комплектації. У виконанні GR Sport позашляховик має довжину 4965 міліметрів, тоді як один з найвищих рівнів комплектації розтягнеться на 4985 міліметрів. Висота – 1945 міліметрів для звичайних Land Cruiser і 1990 для версії GR Sport. При цьому всі версії матимуть колісну базу довжиною 2850 міліметрів.

Численні шпигунські знімки ефективно показали зовнішній дизайн із більш сучасним виглядом, який не відходить занадто далеко від сучасного Land Cruiser. В інтер'єрі відбудуться деякі серйозні зміни, включаючи 12,3-дюймовий тачскрін інформаційно-розважального комплексу, аудіосистему JBL з 14 динаміками та розважальну установку на задньому сидінні з парою 11,6-дюймових планшетів.

Також відомо, що позашляховик матиме проекційний дисплей, чотиризонний автоматичний клімат-контроль, а також камеру під кузовом для подолання серйозного бездоріжжя. Версія GR Sport, крім того, повинна отримати електронною технологією Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) з блокуванням передніх і задніх диференціалів.