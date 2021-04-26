На майданчиках заводу Toyota в японській префектурі Айті була помічена ціла флотилія нових позашляховиків.

Вихід нового покоління Toyota Land Cruiser овіяний таємницею, хоча чимало інформації встигло просочитись у ЗМІ задовго до прем’єри. Офіційне розкриття повинно відбутись у найближчі тижні чи місяці, оскільки японські дилери очікують на живі машини вже влітку цього року, а глобальні продажі повинні стартувати у вересні.

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Виробництво Toyota Land Cruiser 200 на японських заводах припинилося ще в березні, а дилери по всьому світу розпродують складські залишки. Судячи з фотографій від австралійського порталу Сar Advice, на конвеєр вже стали машини нової генерації – Land Cruiser 300.

Зовнішні зовні добре помітні зовні, хоча позашляховик має впізнаваний образ. При цьому і технічні основи моделі повинні зберегтись – японські ЗМІ повідомляють, що новий “Крузер” зберіг рамну конструкцію кузова, задній нерозрізний міст і постійний повний привід з понижуючою передачею.

Нещодавно японський форум Kakaku розкрив комплектації для нового покоління Cruiser, завдяки чому відомі окремі технічні подробиці. За попередніми данними, новий позашляховик пропонуватиме на вибір бензиновий та дизельний мотори. V8 зник з лінійки моторів, але форсований V6 забезпечує більше потужності.

Базові моделі матимуть 3,5-літровий твін-турбо V6 (як у Lexus LS500) потужністю 420 кінських сил. Трирядний салон, повністю світлодіодні фари та 18-дюймові колеса.

Наступною можливістю є 3,3-літровий турбодизель V6, що генерує 309 кінських сил. Такі версії отримують 20-дюймові диски, вентильовані задні сидіння та покращену оптику.

Також, нібито, заплановані ще дві версії – з гібридною силовою установкою, а також з підготовкою до важкого бездоріжжя під назвою GR-S.

Фото: нове покоління Toyota Land Cruiser на майданчику біля заводу в Японії / Сar Advice