На фотографіях і відео позашляховик представлений без будь-якого камуфляжу.

Зовні автомобіль дуже схожий на нинішній Land Cruiser, але має ряд істотних змін. Фари позашляховика з'єднані U-подібною лінією, що проходить під гратами радіатора і візуально її збільшує. Сама решітка складається з горизонтальних планок. У нижніх кутах бампера розташовані противотуманки.

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З боків видно рельєфні крила, а в районі плечової лінії проходить складка. У нижній частині дверей є виступ.

Відомо, що у нового Land Cruiser колісна база на 5 см довше, але звіси коротше, ніж у моделі нинішнього покоління.

Ймовірно, новинка буде оснащуватися 3,5-літровим бітурбірованним бензиновим мотором V6. Також буде доступна гібридна версія цієї силової установки і 3,3-літровий турбодизель V6.