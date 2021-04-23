Новинка з іменем седана по суті являє собою гарнішу і багатшу версію Toyota Highlander.

У Китаї Toyota все ще продає Highlander третього покоління, хоча на світовому ринку з 2019 року цей кросовер вже доступний в новому поколінні. Toyota Crown Kluger якраз і являє собою Highlander четвертої генерації для Китаю.

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Китайський Highlander носить логотип Crown, який роками прикрашав розкішні седани Toyota Crown. Автомобіль розроблявся спільно з китайським автовиробником FAW, як висококласна версія звичайного Highlander спеціально для Китаю. А продаватимуть машини дилери GAC. Toyota має подібний підхід з меншим RAV4, який продає FAW, тоді як версія GAC, дещо інша на вигляд, отримала назву Wildlander.

Новий коронований кросовер Toyota з трьома рядами сидінь поки що тримає технічні характеристики під прикриттям, однак Toyota зазначає, що він має гібридну силову установку, спільну зі стандартним Highlander. Однак не обійшлось без витоків інформації, тож є данні, що Crown Kluger отримав установку на основі 2,5-літрового бензинового двигуна потужністю 189 кінських сил. Це робить його помітно менш потужним, ніж північноамериканські та європейські версії, з їх комбінованою потужністю у 243 кінські сили.