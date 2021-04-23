На фотографиях и видео внедорожник представлен без какого-либо камуфляжа.

Внешне автомобиль очень похож на нынешний Land Cruiser, но имеет ряд существенных изменений. Фары внедорожника соединены U-образной линией, проходящей под решеткой радиатора и визуально ее увеличивающей. Сама решетка состоит из горизонтальных планок. В нижних углах бампера расположены противотуманки.

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По бокам видны рельефные крылья, а в районе плечевой линии проходит складка. В нижней части двери есть выступ.

Известно, что у нового Land Cruiser колесная база на 5 см длиннее, но свесы короче, чем у модели нынешнего поколения.



Вероятно, новинка будет оснащаться 3,5-литровым битурбированным бензиновым мотором V6. Также будет доступна гибридная версия этой силовой установки и 3,3-литровый турбодизель V6.