Топовим виконанням буде жорсткий позашляховий варіант Land Cruiser Gazoo Racing GR-S.

Японський форум Kakaku отримав подробиці про комплектації наступного покоління Toyota Land Cruiser від одного з дилерів. Новинка повинна з’явитись вже цього літа

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Як і минулі “Крузери”, новий пропонуватиме на вибір два типи двигунів – бензиновий та дизельний, згідно з витоком інформації. V8 зник з лінійки моторів, але форсований V6 забезпечує більше потужності. Базові моделі матимуть 3,5-літровий твін-турбо V6 (як у Lexus LS500) потужністю 420 кінських сил. Трирядний салон із розділеним на заднє сидіння 60/40 поставляється в комплекті з ручним регулюванням сидінь, повністю світлодіодними фарами та 18-дюймовими колесами. Задній блокуючий диференціал може бути опцією.

Другий із п’яти рівнів комплектації прибирає задній ряд сидінь, додає люк на даху та розділене заднє сидіння 40:20:40. Середній клас містить усе, що було у попередніх двох, плюс вентильовані передні сидіння, гарні 18-дюймові диски та дерев’яне кермо.

На наступному рівні стає доступним 3,3-літровий турбодизель V6, що генерує 309 кінських сил. Обидва двигуни поєднані з 10-ступінчастим автоматом. Такі версії отримують 20-дюймові диски, вентильовані задні сидіння та покращену оптику. Додатковий 12-дюймовий сенсорний екран замінює 9- або 10-дюймові системи на молодших комплектаціях. Крім того, програмне забезпечення VDIM для управління динамікою автомобіля від Toyota та активна система підвіски стабілізатора повинні забезпечити дуже комфортну їзду.

Топова комплектація матиме позначення GR-S. Орієнтований на жорстке бездоріжжя, такий позашляховик буде позбавлений деяких систем комфорту, включаючи VDIM, на користь прохідності. Диференціали переднього та заднього блокування та система Toyota KDSS будуть для такої версії стандартними, як і 18-дюймові колеса з більшими позашляховими шинами.

Всі комплектації оснащені новою кнопкою запуску зі сканером відбитка пальця.

Немає жодної згадки про гібридну версію, оданк дилер очікує, що це відбудеться в 2022 році. Виробництво бензинових моделей розпочнеться 1 липня 2021 року, а дизельні моделі стануть на конвеєр 19 липня для ринкового дебюту в серпні.