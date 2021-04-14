Топовым исполнением будет жесткий внедорожный вариант Land Cruiser Gazoo Racing GR-S.

Японский форум Kakaku получил подробности о комплектации следующего поколения Toyota Land Cruiser от одного из дилеров. Новинка должна появиться уже этим летом

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Как и прошлые “Крузери”, новый будет предлагать на выбор два типа двигателей – бензиновый и дизельный, согласно с утечкой информации. V8 исчез из линейки моторов, но форсированный V6 обеспечивает больше мощности. Базовые модели будут иметь 3,5-литровый твин-турбо V6 (как у Lexus LS500) мощностью 420 лошадиных сил. Трехрядный салон с разделенным на заднее сиденье 60/40 поставляется в комплекте с ручной регулировкой сидений, полностью светодиодными фарами и 18-дюймовыми колесами. Задний блокирующий дифференциал может быть опцией.

Второй из пяти уровней комплектации убирает задний ряд сидений, добавляет люк на крыше и разделенное заднее сиденье 40:20:40. Средний класс содержит все, что было в двух предыдущих, плюс вентилируемые передние сиденья, хорошие 18-дюймовые диски и деревянный руль.

На следующем уровне становится доступным 3,3-литровый турбодизель V6, генерирующий 309 лошадиных сил. Оба двигателя совмещены с 10-ступенчатым автоматом. Такие версии получают 20-дюймовые диски, вентилируемые задние сиденья и улучшенную оптику. Дополнительный 12-дюймовый сенсорный экран заменяет 9- или 10-дюймовые системы на младших комплектациях. Кроме того, программное обеспечение VDIM для управления динамикой автомобиля от Toyota и активная система подвески стабилизатора должны обеспечить очень комфортную езду.

Топовая комплектация будет иметь обозначение GR-S. Ориентированный на жесткое бездорожье, такой внедорожник будет лишен некоторых систем комфорта, включая VDIM, в пользу проходимости. Дифференциалы передней и задней блокировки и система Toyota KDSS будут для такой версии стандартными, как и 18-дюймовые колеса с большими внедорожными шинами.

Все комплектации оснащены новой кнопкой запуска со сканером отпечатка пальца.

Нет никакого упоминания о гибридной версии, однако дилер ожидает, что это произойдет в 2022 году. Производство бензиновых моделей начнется 1 июля 2021 года, а дизельные модели встанут на конвейер 19 июля для рыночного дебюта в августе.