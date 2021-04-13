Полноприводный флагман модельного ряда Skoda, кроме обычных версий, будет доступен в исполнениях Sportsline, Laurin & Klement и RS.

Модернизированный Skoda Kodiaq получил светодиодные матричные фары, новый двигатель 2.0 TSI EVO для модели RS, динамичный дизайн кузова, стоящий на 20-дюймовых колесах и чрезвычайно просторный интерьер с красивыми визуальными и технологическими особенностями.

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Примерно через четыре года после того, как Skoda выпустила свою первую модель внедорожника, чешская марка модернизировала Kodiaq, который за это время успел стать очень успешным. Большой кроссовер с обновленным дизайном улучшил аэродинамику, получил светодиодные фары Matrix и новый мощный мотор TSI для версии RS.

Фото: дорестайлинговый и обновленный Skoda Kodiaq / Skoda

В салоне Kodiaq появились новые декоративные полосы, дополнительные контрастные стежки и улучшенные функции светодиодного освещения. Впервые в выбор большого внедорожника входят эргономичные сиденья с перфорированной кожей с многоступенчатым электрическим регулированием сидений, вентиляцией и функцией массажа. Дополнительные эко-кресла, доступные для комплектации Ambition и Style, оснащены высококачественными чехлами для сидений, изготовленными из веганских, переработанных материалов. Звуковая система CANTON – еще одна дополнительная опция, которая предлагает десять динамиков, вместо восьми, а также центральный динамик на приборной панели и сабвуфер в багажнике. Кроссовер будет предлагаться в 5– и 7-местном исполнении.

Опционально будет предлагаться виртуальный кокпит с 10,25-дюймовым дисплеем и четырьмя различными макетами. Для выполнения RS он является стандартным оснащением. Владельцы версий RS и Sportsline также имеют выбор дополнительную компоновку, макет Sport.

Фото: Skoda Kodiaq 2021 модельного года / Skoda

Набор вспомогательных систем теперь также получил усовершенствованную версию Crew Protect Assist. Этот новый вариант имеет дополнительные радиолокационные датчики сзади для реагирования на транспортные средства, представляющие риск столкновения сзади.

Топовая версия модели – Kodiaq RS, получил не только визуальную модификацию, но и новый двигатель. Бензиновый 2.0 TSI происходит от поколения EVO группы Volkswagen и имеет мощность 245 лошадиных сил – это на 5 сил больше, чем у предшественника с дизельным мотором. В то же время этот двигатель на 60 килограммов легче TDI. Вместе с новой 7-скоростной DSG, которая также на 5,2 кило легче, производительность этого силового агрегата еще лучше.

Для простых версий модели будут доступны бензиновые и моторы и дизель, а также с последнего поколения EVO. Это 1.5 TSI мощностью 150 лошадиных сил и 190-сильный 2.0 TSI, а также 2-литровый TDI с отдачей в 150 или 200 лошадиных сил.

Новый Skoda Kodiaq будет доступен с июля 2021 года.