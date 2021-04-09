Больше всего изменений – в интерьере.

Не часто случается, чтобы новые или обновленные Jeep в Европе появлялись раньше, чем в США, но модернизированный Jeep Compass 2021 является одним из таких случаев.

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Основное внимание уделялось интерьеру Compass, но не обошлось и без легкого фейслифтинга. В переднем бампере увеличилась площадь решетки радиатора с сетчатым дизайном, изменения заметны в области фар и противотуманных фар.

Интерьер Jeep Compass был значительно переосмыслен и выглядит гораздо современнее, по сравнению с актуальной версией модели. Покупатели будут иметь выбор между 8,4-дюймовым или 10,1-дюймовым сенсорным экраном, и оба будут работать под новым программным обеспечением Uconnect 5 и беспроводными сервисами CarPlay и Android Auto.

Сравнение: актуальный и обновленный Jeep Compass

Панель приборов тоже цифровая, на 10,25-дюймовом экране. В целом дизайн интерьера выглядит намного элегантнее, благодаря использованию глянцевых поверхностей, металлизированных кнопок и ручек, а также горизонтальной ориентации основных линий.

Фото: Jeep Compass 2021 для Европы / Jeep

Помимо этого, Jeep выделил обновленному “Компас” системы помощи водителю последнего поколения. Прежде всего, это новая версия системы Highway Assist, которая сочетает адаптивный круиз-контроль и улучшенную систему центрирования полосы движения.

Выбор силовых агрегатов для Compass 2021 не очерчен, однако на фото мы можем видеть гибридную версию 4xe на основе 2,4-литрового мотора.