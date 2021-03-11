Люксовые внедорожники получили выполнение с мотором V8 и легкую электрификацию.

Jeep Grand Wagoneer и простая модель без приставки Grand в названии поступят к дилерам в США этим летом. Заказы принимаются уже сейчас.

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Обе новинки Jeep предлагают восьмиместный салон, однако в Grand Wagoneer он более роскошный и просторный. Оба внедорожника имеют рамную конструкцию и одинаковые габариты: 5435/2123/1920 миллиметра в длину, ширину и высоту, при колесной базе в 3124 миллиметра. Объем багажника составляет минимум 775 литров – это лучший показатель в классе, утверждает производитель. Также Jeep говорит о лучшем пространстве на третьем ряду сидений и наибольшей буксировочной массе в классе – внедорожники могут возить прицеп массой до 4,5 тонн.

Jeep Wagoneer оснащается 5,7-литровым V8 мощностью в 397 лошадиных сил и крутящим моментом в 548 ньютон-метров. Бензиновый агрегат дополнен стартер-генератором. Коробка передач – восьмискоростной "автомат" с трансмиссией на заднюю ось в базовой комплектации. Полный привод доступен в трех версиях: Quadra-Trac I с одноступенчатой ​​раздаточной коробкой, Quadra-Trac II с двухступенчатой ​​и Quadra-Drive II с электронной блокировкой межколисних дифференциалов. За доплату можно получить пневматическую подвеску Quadra-Lift, что увеличивает клиренс с 21 до 25 сантиметров, а также стальную защиту днища Advanced All-Terrain.

Фото: Jeep Wagoneer 2021 / Jeep

Интерьер уже в базовом исполнении украшается кожей наппа, имеет цифровую панель приборов на 10,3 дюйма, 10,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы Uconnect 5, а за доплату еще один – 10,3-дюймовый, для управления климатической системой и другими функциями комфорта. Диван второго ряда можно заменить раздельными креслами. Всего предусмотрено три комплектации: Series I, II и III. Топовая версия, среди прочего, предлагает акустическую систему McIntosh с 19 динамиками и 950-ваттным усилителем.

В США Jeep Wagoneer будет стоить от 57 995 долларов, что заметно дороже основных конкурентов – Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia, однако Jeep предлагает более богатое оснащение уже в базовом исполнении Wagoneer.

Jeep Grand Wagoneer нацелен на соперничество с такими моделями, как Cadillac Escalade, GMC Yukon Denali, Lincoln Navigator и Lexus LX. Стоить внедорожник будет от 86 995 долларов.

Фото: Jeep Grand Wagoneer 2021 / Jeep

Grand Wagoneer оснащается 6,4-литровым V8 с отдачей 477 лошадиных сил и 617 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод Quadra-Trac II, пневмоподвеска и раздельные сиденья второго ряда для "Гранда" включены в базовое оснащение. Цифровая панель приборов имеет диагональ 12,3 дюйма, а у пассажира появляется собственный тачскрин. Еще три экрана установлены для пассажиров второго ряда сидений.

Grand Wagoneer внутри щедро украшен натуральным деревом, алюминием и изысканной кожей. Топовая версия предлагает акустическую систему с 23 динамиками и 1950-ваттным усилителем.

Wagoneer и Grand получили активную систему помощи водителю, включающую адаптивный круиз-контроль с системами экстренного торможения, контроля слепых зон и удержания автомобиля в полосе.