8 марта, в Международный женский день, жюри премии "Международный женский автомобиль года" назвало абсолютного победителя, избранного среди девяти лучших в своих категориях.

Женский автомобиль года (Women's World Car of the Year, WWCOTY) – единственная в мире автомобильная премия, присуждаемая исключительно женским жюри, объявила победителя 2021: Land Rover Defender.

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Титул "Женский автомобиль 2021" достался автомобилю, за которым исторически закрепился "мужской статус" – Land Rover Defender. Ломая гендерные стереотипы, британский внедорожник опередил других восемь претендентов на титул, которые прошли в финал голосования.

Жюри из 50 журналисток из 38 стран мира назвало лучшие машины в 9 категориях. Они оценивались по таким критериям, как безопасность, комфорт, технологичность и соотношение цены и качества. Голосование подтверждал независимый аудитор Грант Торнтон из Новой Зеландии.

Финалисты премии Женский автомобиль 2021:

Ситикар – Peugeot 208;

Семейный – Skoda Octavia;

Люксовый – Lexus LC500 Cabrio;

Спортивный – Ferrari F8 Spider;

Городской кроссовер – Peugeot 2008;

Средний внедорожник – Land Rover Defender;

Большой крососвер – Kia Sorento;

Большой внедорожник / пикап – Ford F-150;

Электрокар – Honda e.

Недавно Land Rover пополнил линейку Defender версией под названием Carpathian Edition с мотором V8, а также анонсировал выход третьей кузовной модификации с индексом 130.

Фото: Land Rover Defender 2021 / Land Rover