Жюри из 50 журналисток из 38 стран назвало лучшие машины этого года по 9 категориям.

Женский мировой автомобиль года (Women's World Car of the Year, WWCOTY) – единственная в мире автомобильная премия, присуждаемая исключительно женским жюри. Она основана новозеландской автомобильной журналисткой Сэнди Мейр в 2009 году. В номинацию WWCOTY 2021 попали автомобили, вышедшие с января по декабрь 2020 года.

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Названы победители в девяти категориях. Эти транспортные средства воплощают совершенство по таким критериям, как безопасность, комфорт, технологичность и соотношение цены и качества.

В этом году новая методология голосования WWCOTY 2021 началась с выбора трех лучших моделей в каждой категории, прежде чем сузить выбор до одного победителя. Как и в предыдущие годы, голосование подтверждал независимый аудитор Грант Торнтон из Новой Зеландии.

В этом году голосование было сложнее из-за пандемии, которая ограничивала возможность проведения тест-драйвов. Несмотря на трудности, жюри приложило дополнительные усилия, чтобы сесть за руль этих транспортных средств, чтобы вовремя оценить их для голосования.

Остался еще один тур голосования. Присяжные теперь будут выбирать лучший автомобиль года среди девяти победителей категории. Результаты будут объявлены 8 марта, в Международный женский день.