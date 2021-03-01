Журі з 50 журналісток з 38 країн назвало найкращі машини цього року за 9 категоріями.

Жіночий світовий автомобіль року (Women’s World Car of the Year, WWCOTY) – єдина у світі автомобільна премія, що присуджується виключно жіночим журі. Вона заснована новозеландською автомобільною журналісткою Сенді Мейр в 2009 році. У номінацію WWCOTY 2021 потрапили автомобілі, що вийшли з січня по грудень 2020 року.

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Названо переможців у дев'яти категоріях. Ці транспортні засоби втілюють досконалість за такими критеріями, як безпека, комфорта, технологічність та співвідношення ціни і якості.

Цього року нова методологія голосування WWCOTY 2021 розпочалася з вибору трьох найкращих моделей у кожній категорії, перш ніж звузити вибір до одного переможця. Як і в попередні роки, голосування підтверджував незалежний аудитор Грант Торнтон з Нової Зеландії.

Цього року голосування було складнішим, через пандемію, яка обмежувала можливість проведення тест-драйвів. Незважаючи на труднощі, журі доклало додаткових зусиль, щоб сісти за кермо цих транспортних засобів, аби вчасно оцінити їх для голосування.

Залишився ще один тур голосування. Присяжні тепер обиратимуть найкращий автомобіль року серед дев’яти переможців категорії. Результати будуть оголошені 8 березня, у Міжнародний жіночий день.