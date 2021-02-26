Інститут страхування безпеки дорожнього руху США нагородив чотири десятки різних моделей титулом Top Safety Pick і майже півсотні – Top Safety Pick +.
Інститут страхування безпеки дорожнього руху США (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) оголосив список найкращих моделей машин, випущених у 2020 та 2021 роках. Список виявився значно довшим, ніж минулорічний, у якому “лайк” змогли отримати лише 64 автомобіля.
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41 автомобіль із цьогорічного списку отримав “стандартну” оцінку якості та безпеки, відповідаючи шести основним критеріям IIHS. Ще 49 машин заслужили найвищу оцінку Top Safety Pick +, для якої транспортні засоби повинні відповідати вищезазначеним стандартам безпеки, а також поставлятися з прийнятними або хорошими фарами на всіх рівнях комплектацій.
Серед переможців опинились Honda Civic, Nissan Sentra, Toyota Corolla, Audi A4, BMW 3 Серії, Chevrolet Equinox, Ford Escape, Hyundai Sonata та інші. Як не дивно, у списку Top Safety Pick опинився лише один пікап – Ram 1500, та й той вважається безпечним лише за умови, оснащення додатковою системою запобігання аваріям спереду.
Top Safety Pick + отримали, переважно, дорожчі моделі машин. Так, до списку потрапили Audi A6, Cadillac XT6, Lexus NX та Volvo S60. Втім, деяким доступнішим моделям також вдалось вибитись у лідери, включаючи Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, Nissan Maxima, Mazda CX-5 та Toyota Sienna.
Загалом, найкращі результати продемонструвала Hyundai Motor Group, оскільки 12 моделей брендів Hyundai, Kia та Genesis отримали відзнаку Top Safety Pick, а ще 5 названі Top Safety Pick +. Чудові результати показала і Volvo, отримавши 9 нагород Top Safety Pick +.
На протилежному боці спектра, IIHS зазначив, що Mitsubishi “не здобула жодної нагороди до цих пір”. Експерти також критикують General Motors, оскільки їх “вражає” той факт, такий великий автовиробник здобув лише дві нагороди.
IIHS Top Safety Pick 2021
Компактні автомобілі
Honda Insight
Mazda 3 седан
Mazda 3 хетчбек
Subaru Crosstrek Hybrid
Середньорозмірні автомобілі
Honda Accord
Kia K5 (випущені після листопада 2020)
Mazda 6
Nissan Altima
Nissan Maxima (випущені після листопада 2020)
Subaru Legacy
Subaru Outback
Toyota Camry
Середньорозмірні люксові автомобілі
Acura TLX
Lexus ES 350
Lexus IS
Tesla Model 3
Volvo S60
Volvo S60 Recharge
Volvo V60
Volvo V60 Recharge
Повнорозмірні люксові автомобілі
Audi A6
Audi A6 allroad
Audi A7
Genesis G70
Genesis G90
SMALL SUVS
Mazda CX-3
Mazda CX-5
Mazda CX-30 (випущені після вересня 2020)
Nissan Rogue
Subaru Forester
Volvo XC40
Середньорозмірні кросовери
Ford Explorer
Hyundai Palisade
Mazda CX-9
Subaru Ascent
Toyota Highlander
Середньорозмірні люксові кросовери
Acura RDX
Cadillac XT6
Hyundai Nexo
Lexus NX
Mercedes-Benz GLE-Class (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Volvo XC60
Volvo XC60 Recharge
Volvo XC90
Volvo XC90 Recharge
Повнорозмірні кросовери/позашляховики
Audi e-tron
Audi e-tron Sportback
MINIVANS
Honda Odyssey
Toyota Sienna
IIHS Top Safety Pick 2021
Компактні автомобілі
Honda Civic седан
Honda Civic хетчбек (крім Type R)
Hyundai Veloster (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Kia Forte (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Kia Soul (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Nissan Sentra
Subaru Crosstrek (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Subaru Impreza седан (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Subaru Impreza універсал (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Subaru WRX (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Toyota Corolla хетчбек
Toyota Corolla седан
Середньорозмірні автомобілі
Hyundai Sonata
Середньорозмірні люксові автомобілі
Audi A4
Audi A5 Sportback
BMW 3 Серії
Mercedes-Benz C-Class (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Повнорозмірні автомобілі
Kia Stinger (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Компактні кросовери
Chevrolet Equinox
Ford Escape
Honda CR-V
Hyundai Kona (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Hyundai Tucson (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Hyundai Venue
Kia Seltos (випущені після серпня 2020; з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Kia Sportage (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Lexus UX
Lincoln Corsair
Toyota C-HR
Toyota RAV4
Toyota RAV4 Prime
Toyota Venza
Середньорозмірні кросовери
Ford Edge
Kia Sorento
Kia Telluride
Volkswagen Tiguan
Середньорозмірні люксові кросовери
Lexus RX
Lincoln Aviator
Mercedes-Benz GLC (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)
Повнорозмірний кросовер/позашляховики
Audi Q8
Повнорозмірні пікапи
Ram 1500 crew cab (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню).