Інститут страхування безпеки дорожнього руху США нагородив чотири десятки різних моделей титулом Top Safety Pick і майже півсотні – Top Safety Pick +.

Інститут страхування безпеки дорожнього руху США (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) оголосив список найкращих моделей машин, випущених у 2020 та 2021 роках. Список виявився значно довшим, ніж минулорічний, у якому “лайк” змогли отримати лише 64 автомобіля.

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41 автомобіль із цьогорічного списку отримав “стандартну” оцінку якості та безпеки, відповідаючи шести основним критеріям IIHS. Ще 49 машин заслужили найвищу оцінку Top Safety Pick +, для якої транспортні засоби повинні відповідати вищезазначеним стандартам безпеки, а також поставлятися з прийнятними або хорошими фарами на всіх рівнях комплектацій.

Серед переможців опинились Honda Civic, Nissan Sentra, Toyota Corolla, Audi A4, BMW 3 Серії, Chevrolet Equinox, Ford Escape, Hyundai Sonata та інші. Як не дивно, у списку Top Safety Pick опинився лише один пікап – Ram 1500, та й той вважається безпечним лише за умови, оснащення додатковою системою запобігання аваріям спереду.

Top Safety Pick + отримали, переважно, дорожчі моделі машин. Так, до списку потрапили Audi A6, Cadillac XT6, Lexus NX та Volvo S60. Втім, деяким доступнішим моделям також вдалось вибитись у лідери, включаючи Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, Nissan Maxima, Mazda CX-5 та Toyota Sienna.

Загалом, найкращі результати продемонструвала Hyundai Motor Group, оскільки 12 моделей брендів Hyundai, Kia та Genesis отримали відзнаку Top Safety Pick, а ще 5 названі Top Safety Pick +. Чудові результати показала і Volvo, отримавши 9 нагород Top Safety Pick +.

На протилежному боці спектра, IIHS зазначив, що Mitsubishi “не здобула жодної нагороди до цих пір”. Експерти також критикують General Motors, оскільки їх “вражає” той факт, такий великий автовиробник здобув лише дві нагороди.

IIHS Top Safety Pick 2021

Компактні автомобілі

Honda Insight

Mazda 3 седан

Mazda 3 хетчбек

Subaru Crosstrek Hybrid

Середньорозмірні автомобілі

Honda Accord

Kia K5 (випущені після листопада 2020)

Mazda 6

Nissan Altima

Nissan Maxima (випущені після листопада 2020)

Subaru Legacy

Subaru Outback

Toyota Camry

Середньорозмірні люксові автомобілі

Acura TLX

Lexus ES 350

Lexus IS

Tesla Model 3

Volvo S60

Volvo S60 Recharge

Volvo V60

Volvo V60 Recharge

Повнорозмірні люксові автомобілі

Audi A6

Audi A6 allroad

Audi A7

Genesis G70

Genesis G90

SMALL SUVS

Mazda CX-3

Mazda CX-5

Mazda CX-30 (випущені після вересня 2020)

Nissan Rogue

Subaru Forester

Volvo XC40

Середньорозмірні кросовери

Ford Explorer

Hyundai Palisade

Mazda CX-9

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Середньорозмірні люксові кросовери

Acura RDX

Cadillac XT6

Hyundai Nexo

Lexus NX

Mercedes-Benz GLE-Class (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Volvo XC60

Volvo XC60 Recharge

Volvo XC90

Volvo XC90 Recharge

Повнорозмірні кросовери/позашляховики

Audi e-tron

Audi e-tron Sportback

MINIVANS

Honda Odyssey

Toyota Sienna

IIHS Top Safety Pick 2021

Компактні автомобілі

Honda Civic седан

Honda Civic хетчбек (крім Type R)

Hyundai Veloster (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Kia Forte (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Kia Soul (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Nissan Sentra

Subaru Crosstrek (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Subaru Impreza седан (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Subaru Impreza універсал (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Subaru WRX (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Toyota Corolla хетчбек

Toyota Corolla седан

Середньорозмірні автомобілі

Hyundai Sonata

Середньорозмірні люксові автомобілі

Audi A4

Audi A5 Sportback

BMW 3 Серії

Mercedes-Benz C-Class (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Повнорозмірні автомобілі

Kia Stinger (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Компактні кросовери

Chevrolet Equinox

Ford Escape

Honda CR-V

Hyundai Kona (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Hyundai Tucson (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Hyundai Venue

Kia Seltos (випущені після серпня 2020; з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Kia Sportage (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Lexus UX

Lincoln Corsair

Toyota C-HR

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Prime

Toyota Venza

Середньорозмірні кросовери

Ford Edge

Kia Sorento

Kia Telluride

Volkswagen Tiguan

Середньорозмірні люксові кросовери

Lexus RX

Lincoln Aviator

Mercedes-Benz GLC (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню)

Повнорозмірний кросовер/позашляховики

Audi Q8

Повнорозмірні пікапи

Ram 1500 crew cab (з опційною системою запобігання лобовому зіткненню).