Lexus посідає найвище місце серед розкішних брендів, а Kia очолює список серед марок масового ринку.

J.D. Power оприлюднило результати щорічного опитування власників автомобілів. Названо найнадійніші трирічні автомобілі. Серед лідерів опинились Lexus, Porsche і Kia, а Land Rover, Alfa Romeo та Jaguar – пасуть задніх.

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В опитуванні J.D. Power узяло участь близько 33 тисяч респондентів із США. Аналітики збирають данні опитування по 100 власників машин кожного бренду і підраховують кількість проблем, з якими ті стикались за останні три роки експлуатації. Враховуються усі несправності – від серйозних поламок, які можуть призвести до аварії до збоїв у роботі мультимедійної системи чи проблем з кондиціонуванням повітря.

Дев’ятий раз за останні десять років лідером рейтингу J.D. Power названо Lexus. На кожну сотню машин японського люксового бренду припадає 81 скарга. У власників Porsche нараховано 86 скарг, а у Kia – 97, тож вони формують трійку лідерів.

Toyota (98), Buick (100) та Cadillac (100) вдалось не вийти за межі однієї скарги на автомобіль, тоді як аутсайдери мають по дві і більше скарг на кожен автомобіль.

Аналітики підкреслюють, що надійність трирічних автомобілів в США з кожним роком зростає. Так, цьогорічний середній показник становить 121 проблему на 100 автомобілів, і це найкраща цифра за 32 роки.

Найбільш надійною моделлю з-поміж усіх експерти J.D. Power називають Porsche 911 серії 991. Вперше у рейтингу з'явилась Tesla, але через особливості підрахунку виробник електрокарів опинився поза заліком. Електромобілі Tesla зібрали 176 скарг, тож у загальному заліку автовиробник зайняв би четверту сходинку знизу.