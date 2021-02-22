Lexus занимает самое высокое место среди роскошных брендов, а Kia возглавляет список среди марок массового рынка.

J.D. Power обнародовало результаты ежегодного опроса владельцев автомобилей. Названы самые надежные трехлетние автомобили. Среди лидеров оказались Lexus, Porsche и Kia, а Land Rover, Alfa Romeo и Jaguar – пасут задних.

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В опросе J.D. Power приняло участие около 33 тысяч респондентов из США. Аналитики собирают данные опроса о 100 владельцах машин каждого бренда и подсчитывают количество проблем, с которыми те сталкивались за последние три года эксплуатации. Учитываются все неисправности – от серьезных поломок, которые могут привести к аварии до сбоев в работе мультимедийной системы или проблем с кондиционированием воздуха.

Девятый раз за последние десять лет лидером рейтинга J.D. Power назван Lexus. На каждую сотню машин японского люксового бренда приходится 81 жалоба. У владельцев Porsche насчитано 86 жалоб, а у Kia – 97, поэтому они формируют тройку лидеров.

Toyota (98), Buick (100) и Cadillac (100) удалось не выйти за пределы одной жалобы на автомобиль, тогда как аутсайдеры имеют по две и больше жалоб на каждый автомобиль.

Аналитики подчеркивают, что надежность трехлетних автомобилей в США с каждым годом растет. Так, нынешний средний показатель составляет 121 проблему на 100 автомобилей, и это лучшая цифра за 32 года.

Наиболее надежной моделью среди всех эксперты J.D. Power называют Porsche 911 серии 991. Впервые в рейтинге появилась Tesla, но через особенности подсчета производитель электрокаров оказался вне зачета. Электромобили Tesla собрали 176 жалоб, поэтому в общем зачете автопроизводитель занял бы четвертую строчку снизу.