Японские автопроизводители весомо представлены в списке.

Аналитическая компания Consumer Reports выпустила ежегодный список из 10 моделей, которые, по мнению экспертов, являются лучшим выбором в различных категориях. Список составлен на основе анализа собственных тестов и результатов опроса владельцев. Кроме того, в рейтинг попали только те модели машин, которые оснащены системами предупреждения о лобовом столкновении и автоматического экстренного торможения с обнаружением пешеходов.

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Компактный автомобиль до 25 000 долларов

Toyota Corolla остается простым ответом для каждого, кому нужен безопасный и недорогой седан. Если человек ищет немного большую производительность, можно выбрать эту модель в спортивном исполнении. А в перспективе может появиться еще более спортивный вариант GR.

Субкомпактный кроссовер до 25 000 долларов

Mazda CX-30 дебютировала лишь в 2020 модельном году, но быстро завоевала расположение владельцев и независимых экспертов. В 2021 году кроссовер получил комплектацию Turbo с 2,5-литровым 250-сильным турбомотором и ценой от 29 900 долларов.

Гибрид за 25 – 35 тысяч долларов

Toyota Prius уже давно не одинок в сегменте гибридов, но все еще остается одним из лучших. А по версии Consumer Reports – абсолютно лучшим в своем классе.

Седан среднего размера за 25 – 35 тысяч долларов

Еще одна Toyota в списке – седан Camry. Эта модель названа образцовой в своем классе. Японский производитель предлагает в США множество вариантов и исполнений этой модели, включая гибрид, полноприводный вариант и спортивный TRD.

Компактный кроссовер за 25 – 35 тысяч долларов

Subaru Forester готовится к обновлению на пути к 2022 модельному году, но Consumer Reports считает, что актуальная модель достаточно хороша, чтобы занять место в этом списке.

Внедорожник/универсал за 35 – 45 тысяч долларов

Subaru Outback немного больше, чем Forester, но все еще предлагает два ряда сидений. Его стиль больше отвечает универсалу с высокой подвеской, а не традиционному кроссоверу, но он обошел и тех и других в рейтинге Consumer Reports.

Трехрядный кроссовер среднего размера за 35 – 45 тысяч долларов

Kia Telluride уже успел собрать немало наград и отличий, включая титул Мировой автомобиль года и Кроссовер года в США. В Consumer Reports тоже ввысоко оценили корейский кроссовер.

Компактный пикап за 35 – 45 тысяч долларов

Honda Ridgeline только что получила обновление для 2021 модельного года. Изменения включают новое лицо с более “прямоугольной” стилистикой. Сейчас полный привод является стандартным для всех версий пикапа.

Среднегабаритный кроссовер за 45 – 55 тысяч долларов

Обновление для 2020 модельного года придало Lexus RX свежий вид, в первую очередь, благодаря новой оптике. Большие изменения произошли внутри, где автопроизводитель внедрил 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса и улучшил технологии активной безопасности.

Электромобиль за 45 – 55 тысяч долларов

Consumer Reports впечатлен Tesla Model 3, особенно ускорением, управляемостью и массивным сенсорным экраном электрокара. Чтобы сделать седан еще более привлекательным, автопроизводитель снизил свою базовую цену на 1000 долларов. Среди последних обновлений также была батарея большей емкости.

Помимо рейтинга моделей по классам, Consumer Reports также представил хит-парад автомобильных брендов. На вершине списка оказалась Mazda, поднявшись на три позиции с прошлого года. В тройку лидеров вошли BMW и Subaru. В самом низу списка оказались Mitsubishi, Land Rover и Alfa Romeo.

Рейтинг составлен на основе “сочетания предполагаемой надежности и удовлетворенности владельцев, на основе опросов владельцев и практического анализа CR”, а также результатов оценки безопасности и краш-тестов.