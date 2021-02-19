Японські автовиробники добре представлені у списку.

Аналітична компанія Consumer Reports випустила щорічний список із 10 моделей, які, на думку експертів, є найкращим вибором у різних категоріях. Список складений на основі аналізу власних тестів та результатів опитування власників. Крім того, у рейтинг потрапили лише ті моделі машин, які оснащені системами попередження про лобове зіткнення та автоматичного екстренного гальмування з виявленням пішоходів.

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Компактний автомобіль до 25 000 доларів





Toyota Corolla залишається простою відповіддю для кожного, кому потрібен безпечний і недорогий седан. Якщо людина шукає трохи більшої продуктивності, можна обрати цю модель у спортивному виконанні. А в перспективі може з’явитись ще біль спортивний варіант GR.

Субкомпактний кросовер до 25 000 доларів





Mazda CX-30 дебютувала лише в 2020 модельному році, але швидко завоювала прихильність власників та незалежних експертів. У 2021 році кросовер отримав комплектацію Turbo з 2,5-літровим 250-сильним турбомотором і ціною від 29 900 доларів.

Гібрид за 25–35 тисяч доларів





Toyota Prius вже давно не самотній у сегменті гібридів, але все ще залишається одним із кращих. А за версією Consumer Reports – абсолютно кращим у своєму класі.

Седан середнього розміру за 25–35 тисяч доларів





Ще одна Toyota у списку – седан Camry. Ця модель названа зразковою у своєму класі. Японський виробник пропонує у США безліч варіантів та виконань цієї моделі, включаючи гібрид, повнопривідний варіант та спортивний TRD.

Компактний кросовер за 25–35 тисяч доларів





Subaru Forester готується до оновлення на шляху до 2022 модельного року, але Consumer Reports вважає, що актуальна модель досить добра, щоб зайняти місце в цьому списку.

Позашляховик / універсал за 35–45 тисяч доларів





Subaru Outback трохи більший, ніж Forester, але все ще пропонує два ряди сидінь. Його стиль більше відповідає універсалу з високою підвіскою, а не традиційному кросоверу, але він обійшов і тих і інших у рейтингу Consumer Reports.

Трирядний кросовер середнього розміру за 35–45 тисяч доларів





Kia Telluride вже встиг зібрати чимало нагород та відзнак, включаючи титул Світовий автомобіль року та Кросовер року в США. Consumer Reports також ввисоко оцінили корейський кросовер.

Компактний пікап за 35–45 тисяч доларів





Honda Ridgeline щойно отримала оновлення для 2021 модельного року. Зміни включають нове обличчя з більш “прямокутною” стилістикою. Зараз повний привід є стандартним для всіх версій пікапа.

Середньогабаритний кросовер за 45–55 тисяч доларів





Оновлення для модельного року 2020 додало Lexus RX свіжого вигляду, в першу чергу, завдяки новій оптиці. Більші зміни відбулися всередині, де автовиробник впровадив 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважального комплексу та покращив технології активної безпеки.

Електромобіль за 45–55 тисяч доларів





Consumer Reports вражений Tesla Model 3, особливо прискоренням, керованістю та масивним сенсорним екраном електрокара. Щоб зробити седан ще більш привабливим, автовиробник знизив свою базову ціну на 1000 доларів. Серед останніх оновлень також була батарея більшої ємності.

Крім рейтингу моделей за класами, Consumer Reports також представив хіт-парад автомобільних брендів. На вершині списку опинилась Mazda, піднявшись на три позиції з минулого року. У трійку лідерів увійшли BMW і Subaru. У самому низу списку опинились Mitsubishi, Land Rover та Alfa Romeo.

Рейтинг складений на основі “поєднання передбачуваної надійності та задоволеності власників, на основі опитувань власників та практичного аналізу CR”, а також результатів оцінювання безпеки та краш-тестів.