Найбільшою популярністю на всіх континентах користуються автомобілі білого кольору: в середньому по світу їх частка становить 40%.

Хімічний концерн BASF, один з найбільших у світі виробників автоемалей, опублікував рейтинг популярності автомобільних кольорів. За даними компанії у 2020 році автовиробники використовували понад тисячу різних кольорів, але переважно купувалися автомобілі з ахроматичним кольором кузова: білим, чорним або сірим.

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Наприклад, у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону у білий колір фарбують 48% автомобілів, у Латинській Америці – 39%, у Північній Америці – 29%, а у Європі, Африці та на Близькому Сході – 28%.

Другий за популярністю – чорний. В цілому по світу минулого року у чорний колір пофарбували 17% автомобілів. У Північній Америці чорним був кожен п’ятий автомобіль (21%). В Європі, Африці та на Близькому Сході – 18%, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону – 16%, а у Латинській Америці тільки 12%.

На третьому місці світового рейтингу з часткою 13% сірий, але у Європі, Африці і на Близькому Сході, де частка сірих машин склала 20%, він був другим. У Південній та Північній Америці у сірими були по 18% автомобілів, а у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 9%.

Серед хроматичних кольорів, тобто без урахування білого, чорного та всіх відтінків сірого, найпопулярнішим став синій. В цілому минулого року автозаводи в Європі, Африці та на Близькому Сході використовували 160 відтінків синього, що дозволило йому розділити четверту позицію світового рейтингу з сірим кольором.

Найбільше відтінки синього полюбляють американці – у них цей колір став четвертим за популярністю (13%). У Європі, Африці та на Близькому Сході синім автомобілям віддають перевагу 11% покупців, у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 6%, у Латинській Америці тільки 2%.

Червоному кольору віддають перевагу 6% покупці у світі. Найбільшою популярністю червоні автомобілі користуються у Латинській Америці, де їх доля складає 9%. У сусідній Північній Америці червоними були 8% машин, а в Європі, Африці на Близькому Сході та у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 6%.

Найменш популярними із затребуваних виявилися:

коричневий – у Азії та Океанії (3%),

бежевий – у Європі, Африці та на Близькому Схід (по 2%),

помаранчевий, зелений та фіолетовий – у Європі (по 1%),

зелений – у Північній Америці (1%),

помаранчеві відтінки – у Південній Америці (по 1%).

Незважаючи на низьку популярність фіолетового та жовтого кольорів, на якій довелося усього по 1% автомобілів, фахівці BASF впевнені, що у найближчі роки їх популярність значно зросте, зокрема, у Європі через бум на кросовери.