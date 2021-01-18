У минулому році свої перші номери в Україні отримали майже 440 тис. легкових автомобілів. Тож які кольори і для яких моделей були особливо популярними у 2020 році?

Серед нових легкових автомобілів, яких було зареєстровано 85,5 тис. од., найбільш ходовим кольором був білий. Кожен третій новий автомобіль, що пройшов реєстрацію у 2020 році, був у цьому кольорі. Лідером в команді білих став автомобіль Renault Duster.

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Сірий став другим за популярністю кольором – близько 26% з поставлених на облік у минулому році нових легкових автомобілів були в відтінках сірого, а найбільш численним з них став автомобіль Toyota RAV-4. Строгий чорний колір вибрали 15% покупців нових машин. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado. На автомобілях синього кольору свій вибір зупинили 9% покупців і це четвертий результат. Тут найпопулярнішим автомобілем був Kia Sportage. Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легкових автомобілів – коричневий (7% авто). А лідером в цій масті став Renault Duster.

У палітрі кольорів ненових автомобілів, які у 2020 році перейшли на українські номери, домінував сірий. У такий колір були пофарбовані 38% уживаних легкових авто, завезених з-за кордону.

Лідер в цьому кольорі – Renault Megane. Близько чверті автомобілів були чорними і це другий результат в сегменті імпортованого секонд-хенду. Тут найбільша кількість реєстрацій у Volkswagen Passat. На третьому місці білий колір, в нього пофарбовані 14% ввезених та зареєстрованих машин з пробігом. І в цьому кольорі Volkswagen Passat завоював найбільшу кількість симпатій українців, які обрали ненову машину. На четвертому місці, як і на ринку нових автомобілів – синє офарблення, але у випадку з ринком вживаних авто його вибрали 12% автомобілістів, а лідерська позиція тут належить Volkswagen Golf. На п’ятому місці червоний колір, в який пофарбовані 6% легковиків, що перейшли на українські номери. Лідер в цій категорії – Renault Megane.