Компанія Axalta, що займається фарбуваннями в сфері промисловості, склала рейтинг найбільш затребуваних кольорів автомобілів в 2020 році.

Десятий раз поспіль першу позицію зайняв білий колір. За статистикою, в середньому кожна третя машина випускається в цьому кольорі. Таким чином, білий на 38 відсотків випереджає інші відтінки. Друге місце в списку зайняв чорний колір, за ним послідували сірий і сріблястий.

Читайте також: Як і навіщо змінювати колір автомобіля в "техпаспорті"

Згідно з опитуванням, проведеним в США в жовтні, американці частіше експериментують з кольорами особистого транспорту в порівнянні з іншими країнами: для них найпопулярнішими є червоний і синій. В Європі, Японії і Південній Кореї автомобілісти полюбляють блакитні відтінки. У свою чергу Індія вважається єдиною країною, де на дорогах часто зустрічаються коричневі і бежеві машини.