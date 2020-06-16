Якщо маєте бажання змінити колір свого автомобілю, не заблудьте після цього перереєструвати автомобіль і замінити свідоцтво про реєстрацію.

Зміна кольору автомобіля вимагає обов’язкової перереєстрації автомобіля в сервісному центрі МВС (п.33 постанови КМУ від 07.09.1998 N1388). Перереєстрацію необхідно здійснити протягом 10 діб після перефарбування.

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Під час огляду автомобіля працівники сервісного центру МВС визначають колір візуально та надають висновок, у якому вказується фактичний колір автомобіля. У графі «колір» вписують лише 11 основних кольорів без зазначення відтінків: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.

Якщо змінено відтінок без зміни основного кольору, то перереєстровувати автомобіль не потрібно. Якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором вказується колір його нижньої частини.

Тобто дах, капот і багажник можна перефарбувати в будь-який колір, якщо загальна площа не перевищує 50%. В іншому випадку буде вказано комбінований колір. Для вантажних автомобілів вказується колір кабіни.

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Покриття кузова легкового автомобіля (кабіни вантажного автомобіля) ламінаційною або антигравійною прозорою плівкою перереєстрації не вимагає.

Якщо піж час зупинки інспектор виявить відмінність фактичного кольору від вказаного у техпаспорті, це порушення розцінюється як не перереєстрований автомобіль. Передбачено штраф 170 грн. (ч.6 ст.121 КУпАП) і можливе затримання автомобіля, тобто штрафмайданчик (ст.265-2 КУпАП).

Далі цікавіше. За повторне протягом року вчинення цього порушення передбачає штраф в розмірі 255 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого (ч.7 ст.121 КУпАП). При повторному порушенні рішення приймає вже суд, однак автомобіль затримується у будь-якому випадку до вирішення справи у суді.

Тому, процедура внесення змін у реєстраційний документ щодо кольору автомобіля не є складною. Якщо Ви перефарбували автомобіль, то обов’язково зареєструйте ці зміни кольору. Це набагато дешевше, ніж можливі наслідки за невиконання цих вимог.

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