Если хотите изменить цвет своего автомобиля, не забудьте после этого перерегистрировать автомобиль и заменить свидетельство о регистрации.

Изменение цвета автомобиля требует обязательной перерегистрации автомобиля в сервисном центре МВД (п.33 постановления КМУ от 07.09.1998 N1388). Перерегистрацию необходимо осуществить в течение 10 дней после перекрашивания.

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При осмотре автомобиля сотрудники сервисного центра МВД определяют цвет визуально и предоставляют заключение, в котором указывается фактический цвет автомобиля. В графе "цвет" вписывают только 11 основных цветов без указания оттенков: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.

Если изменено оттенок без изменения основного цвета, то перерегистрировать автомобиль не требуется. Если на автомобиль нанесена два и более цветов, то основным цветом указывается цвет его нижней части.

То есть крыша, капот и багажник можно перекрасить в любой цвет, если общая площадь не превышает 50%. В противном случае будет указано комбинированный цвет. Для грузовых автомобилей указывается цвет кабины.

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Покрытие кузова легкового автомобиля (кабины грузового автомобиля) ламинационной или антигравийной прозрачной пленкой перерегистрации не требует.

Если во время остановки инспектор обнаружит отличие фактического цвета от указанного в техпаспорте, это нарушение расценивается как перерегистрированный автомобиль. Предусмотрен штраф 170 грн (Ч.6 ст.121 КУоАП) и возможно задержание автомобиля, то есть штрафплощадка (ст.265-2 КУоАП).

Дальше интереснее. За повторное в течение года совершение этого нарушения предусматривает штраф в размере 255 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового (ч.7 ст.121 КУоАП). При повторном нарушении решение принимает уже суд, однако автомобиль задерживается в любом случае до решения дела в суде.

Поэтому, процедура внесения изменений в регистрационный документ относительно цвета автомобиля не является сложной. Если Вы перекрасили автомобиль, то обязательно зарегистрируйте эти изменения цвета. Это гораздо дешевле, чем возможные последствия за невыполнение этих требований.

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